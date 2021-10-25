Помер Джеймс Майкл Тайлер, зірка серіалу "Друзі"

У культовому серіалі актор виконав роль офіціанта Гантера в кафе Central Perk

У віці 59 років помер Джеймс Майкл Тайлер, найбільш відомий за роллю офіціанта Гантера в "Друзях". Він працював у "Центральній кав'ярні" (Central Perk), де постійно зустрічалися Рейчел Грін, Моніка Геллер, Фібі Буффе, Джої Тріббіані, Чендлер Бінг і Росс Геллер. Про це пише CNN.

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Останні роки актор боровся з раком простати, який виявили випадково, коли йому було 56 років, але хвороба виявилася сильнішою. Саме через курс лікування й ускладнення через хворобу Тайлер не зміг взяти участь у зйомках спецепізоду "Друзів". Джеймс Майкл Тайлер, як повідомив його агент, помер у своєму будинку в Дос-Анджелесі. Його дружина Дженніфер Карно була поруч.

[ + – ] Джеймс Майкл Тайлер у ролі Гантера Фото: Скриншот [ + – ] Джеймс Майкл Тайлер в останні роки Фото: Скриншот

Джеймс Майкл Тайлер потрапив на знімальний майданчик "Друзів" випадково, про що він сам розповідав в інтерв'ю. Він і справді працював баристою. "У мене була робота в кафе під назвою "Буржуазна Свиня" в Голлівуді. Я був одним із перших барист — думаю, що я почав там працювати в 1990 році або близько того. Я працював із асистентом режисера Джоелом Вонгом, він подзвонив мені та сказав: "Ей, ти не хочеш прийти і стати фоном у кав'ярні? Було б класно, якби ти зміг просто стояти там, біля кавоварки, та робити вигляд, що дійсно працюєш, щоб усе мало правдоподібніший вигляд. Шоу навряд чи триватиме понад 6 сезонів". Ніхто насправді не очікував, поки не закінчився перший сезон, що все це може тривати 10 років! Хто б міг подумати?" — згадував Тайлер.

Іронічно, але кави він так жодного разу і не зробив: кавоварка була занадто гучною. Так що Тайлер тільки вдавав, що варить каву.

Світле волосся Гантера (або Гюнтера) також стали частиною його образу завдяки щасливому випадку. "У мене був друг, який хотів стати перукарем. Він хотів попрактикувати освітлення волосся, і я запропонував йому себе. Так вийшло, що волосся стало дуже світлим, і це був вечір напередодні дзвінка, в якому мені повідомили, що завтра починаються зйомки першого сезону", — розповідав актор.

[ + – ] Один із епізодів із Гантером і Джої

До половини другого сезону Гантер не вимовив жодного рядка тексту. І тільки потім герою Тайлера вирішили дати текст. Правда, він був дуже коротким.

"Одного разу між дублями до мене підійшла Марта Кауффман (співавторка та продюсерка "Друзів", — ред.) і запитала, чи був у мене коли-небудь акторський досвід, на що я відповів, що в мене ступінь магістра мистецтв із акторської майстерності взагалі-то. На що вона, без пояснень сказала: "Дуже добре!" Але наступного тижня, коли я прийшов, вона сказала: "Твоє ім'я Гантер", — на що я відповів, що не зовсім розумію, про що вона. Тоді вона сказала, що тепер це ім'я мого персонажа, який сьогодні отримає свій перший текст, який складався з слова "Так", — розповідав актор.

[ + – ] Гантер і Рейчел Грін Фото: Скриншот [ + – ] Джеймс Майкл Тайлер в ролі Гантера Фото: Скриншот

Його роль була розширена, і його навіть називали "сьомим із друзів". За сюжетом він був закоханий у Рейчел Грін і був родом із Голландії, для чого йому довелося підучити мову з репетитором.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалу "Секс у великому місті". Він грав друга Керрі — гея Стенфорда Блетча.