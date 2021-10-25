Балерина Екатерина Кухар намекнула на новую беременность (видео)

Прима-балерина и ее супруг Александр Стоянов уже воспитывают двоих детей: сына Тимура и дочь Анастасию.

39-летняя прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, заслуженная и народная артистка Украины и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар в эфире танцевальной программы сообщила о том, что она – "при надії". В украинским языке это значит, что женщина ждет ребенка.

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"Я сегодня такая эмоциональная, потому что "при надії"", – сказала балерина, и в студии на несколько секунд повисла пауза.

"Боже, какие чудесные слова "при надії", где-то я их уже слышал, – ответил ведущий шоу Юрий Горбунов, который недавно снова стал отцом.

Пока что других заявлений по этому поводу ни Екатерина. ни ее супруг не делали, однако в Instagram балерины после эфира многие поклонники взялись поздравлять ее с грядущим пополнением в семье.

[ + – ] Екатерина Кухар и Влад Яма

Кухар замужем за коллегой, артистом балета, народным и заслуженным артистом Украины Александром Стояновым. Пара воспитывает двоих детей – Тимура и Анастасию. Старший сын – ребенок балерины от первого раннего брака . Ее бывший муж, выпускник хореографического училища, после учебы подался в бизнес, и вскоре в семье начались разлады. Первая беременность закончилась для нее выкидышем, который отразился на отношениях.

Она вернулась к работе, а вскоре узнала, что опять ждет ребенка. Балерина переосмыслила свою жизнь и на седьмом месяце беременности подала на развод.

[ + – ] Екатерина Кухар и Александр Стоянов

В этот непростой период ее партнер по сцене с 2006 года и близкий друг Александр Стоянов стал для нее настоящей опорой и поддержкой, помогая ей во всем. А вскоре у пары начался роман, и артист фактически с младенчества был рядом с Тимуром.

[ + – ] Сын Екатерины Кухар Тимур

21 ноября 2014 года у артистов родился общий ребенок – дочь Анастасия, которая, по словам балерины, буквально вьет из папы веревки.

[ + – ] Екатерина с дочерью Анастасией

В декабре 2018 года в канун католического Рождества Кухар и Стоянов зарегистрировали свои отношения в кругу самых близких людей.

Напомним, в интервью Фокусу Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали о том, как зарождалась и какие испытания прошла их любовь.