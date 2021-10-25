Балерина Катерина Кухар натякнула на нову вагітність (відео)

Прима-балерина та її чоловік Олександр Стоянов уже виховують двох дітей: сина Тимура та дочку Анастасію.

39-річна прима-балерина Національного Академічного театру Опери та Балету України імені Т. Г. Шевченка, заслужена і народна артистка України та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар в ефірі танцювальної програми повідомила про те, що вона — "при надії". Українською це означає, що жінка чекає дитину.

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"Я сьогодні така емоційна, тому що "при надії", — сказала балерина, і в студії на кілька секунд повисла пауза.

"Боже, які чудові слова "при надії", десь я їх уже чув", — відповів ведучий шоу Юрій Горбунов, який недавно знову став батьком.

Поки що інших заяв із цього приводу ні Катерина. ні її чоловік не робили, однак в Instagram балерини після ефіру багато шанувальників взялися вітати її з прийдешнім поповненням у сім'ї.

[ + – ] Катерина Кухар і Влад Яма

Кухар одружена з колегою, артистом балету, народним і заслуженим артистом України Олександром Стояновим. Пара виховує двох дітей — Тимура й Анастасію. Старший син — дитина балерини від першого раннього шлюбу. Її колишній чоловік, випускник хореографічного училища, після навчання подався в бізнес, і незабаром у сім'ї почалися розлади. Перша вагітність закінчилася для неї викиднем, який відбився на стосунках.

Вона повернулася до роботи, а незабаром дізналася, що знову чекає дитину. Балерина переосмислила своє життя і на сьомому місяці вагітності подала на розлучення.

[ + – ] Катерина Кухар та Олександр Стоянов

У цей непростий період її партнер по сцені з 2006 року та близький друг Олександр Стоянов став для неї справжньою опорою і підтримкою, допомагаючи їй у всьому. А незабаром у пари почався роман, і артист фактично з дитинства був поруч із Тимуром.

[ + – ] Син Катерини Кухар Тимур

21 листопада 2014 року в артистів народилася спільна дитина — дочка Анастасія, яка, за словами балерини, буквально в'є з тата мотузки.

[ + – ] Катерина з дочкою Анастасією

У грудні 2018 року в переддень католицького Різдва Кухар і Стоянов зареєстрували свої стосунки в колі найближчих людей.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу Олександр Стоянов і Катерина Кухар розповіли про те, як зароджувалося та які випробування пройшло їхнє кохання.