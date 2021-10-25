В Нью-Йорке прошел костюмированный парад собак: самые яркие фото и полное видео
Владельцы наряжали своих питомцев не только в костюмы супергероев, но и в более злободневные наряды, например, коронавируса.
Ежегодный хэллоуинский парад собак на Томпкинс-сквер (The 31st annual Tompkins Square Halloween Dog Parade) прошел в Нью-Йорке на прошлых выходных, сообщает Metro.
Сотни жителей мегаполиса пришли в парк со своими питомцами, наряженными в самые причудливые костюмы, чтобы посоревноваться за звание лучших.
Собаки и их владельцы облачились в самые разнообразные костюмы и прошли парадом перед тысячами зрителей. Гости мероприятия могли увидеть животных в костюмах Шерлока Холмса, Малефисенты, Папы Римского и даже коронавируса.
История конкурса началась в конце прошлого века, когда парк Томпкинс-сквер был известен как горячая точка наркомании. Желая вдохнуть новую жизнь в этот район, основатели парада в 1990 году организовали ежегодный собачью костюмированную выставку, а деньги от нее шли на благоустройство территории.
За годы проведения мероприятие стало очень популярным и собирало до 10 тысяч зевак. Телеканал CNN назвал его "крупнейшим в мире конкурсом костюмов на Хэллоуин для собак". В прошлом году парад впервые за много лет отменили из-за пандемии коронавируса, и владельцы животных могли представить костюмы только онлайн.
Фотоотчет с со снимками самых ярких участников парада 2021 года представлен на странице мероприятия в Facebook.
Напомним, американская компания Morin разработала инновационные шлемы для боевых собак в составе спецподразделений армии США.