В Нью-Йорке прошел костюмированный парад собак: самые яркие фото и полное видео

Владельцы наряжали своих питомцев не только в костюмы супергероев, но и в более злободневные наряды, например, коронавируса.

Ежегодный хэллоуинский парад собак на Томпкинс-сквер (The 31st annual Tompkins Square Halloween Dog Parade) прошел в Нью-Йорке на прошлых выходных, сообщает Metro.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Сотни жителей мегаполиса пришли в парк со своими питомцами, наряженными в самые причудливые костюмы, чтобы посоревноваться за звание лучших.

Собаки и их владельцы облачились в самые разнообразные костюмы и прошли парадом перед тысячами зрителей. Гости мероприятия могли увидеть животных в костюмах Шерлока Холмса, Малефисенты, Папы Римского и даже коронавируса.

[ + – ] На сцене амфитеатра владельцы представили своих питомцев, продемонстрировав полет фантазии в выборе костюмов

История конкурса началась в конце прошлого века, когда парк Томпкинс-сквер был известен как горячая точка наркомании. Желая вдохнуть новую жизнь в этот район, основатели парада в 1990 году организовали ежегодный собачью костюмированную выставку, а деньги от нее шли на благоустройство территории.

За годы проведения мероприятие стало очень популярным и собирало до 10 тысяч зевак. Телеканал CNN назвал его "крупнейшим в мире конкурсом костюмов на Хэллоуин для собак". В прошлом году парад впервые за много лет отменили из-за пандемии коронавируса, и владельцы животных могли представить костюмы только онлайн.

Фотоотчет с со снимками самых ярких участников парада 2021 года представлен на странице мероприятия в Facebook.

Напомним, американская компания Morin разработала инновационные шлемы для боевых собак в составе спецподразделений армии США.