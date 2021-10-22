С камерами и динамиками: в США разработали защитные шлемы для собак K9 Vision (фото)

Шлемы позволят операторам видеть то, что видят псы в недосягаемой зоне, например, за углом здания. Плюс в них встроили динамик, чтобы собака могла слышать команды.

Компания Morin представила ноу-хау решения для подразделений, имеющих в своем составе боевых собак. Были разработаны шлемы, расширяющие возможности использования младших товарищей. Об этом сообщает Army Recognition.

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К9 Vision — это решение проблем военных в ряде миссий. Перед инженерами компании стояла задача создать систему с видео и радиопередачей без задержек, чтобы они были удобные и не наносили вреда собакам. Решается проблема, когда задействование собак ограничено зоной видимости операторов за счет видеопередачи. Например, в условиях густой растительности или городской застройке.

Шлем получил две камеры — цветную и Ч/Б. Вторая способна работать в инфракрасном и ночном диапазоне. Угол захвата — 145 градусов. При этом оттенки с камеры можно изменять. Также шлем имеет пыле- и водонепроницаемость со степенью защиты IP67. Это дает защиту от песка и пыли, а также защищает от попадания воды на глубине до 1 метра и 30 минут.

[ + – ] Устройство шлема

Также шлема имеют встроенный микрофон и динамик, чтобы оперативники могли давать команды своим подопечными. Дальность передачи сигнала составит 350-800 метров, при этом он будет зашифрован по технологии COFDM.

[ + – ] Устройство шлема

Шлем планируется испытать в 16 странах.

Напомним, во Франции представили новые баллистические шлемы, способные остановить бронебойную пулю АК или AR-15.