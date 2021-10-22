Выдержит бронебойную пулю АК: во Франции показали новые баллистические шлемы (фото)

Все новинки можно кастомизировать под предпочтения оперативника, но уже в базовой комплектации они останавливают пули калибра 7,62x39 MSC и 7,62x51 NATO.

Компания Unitive представила новые баллистические шлемы на выставке вооружения в Польше. Об этом сообщает Army Recognition.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бренд Ulbrichts Protection занимается торговлей и поставкой оборудования для обороны и безопасности. Входит в группу Ethienne Lacroix.

Согласно статистике, последние несколько лет люди, которые участвуют в терактах и насилии против исполнительной власти, все чаще используют огнестрельное оружие, в том числе автоматы Калашникова и винтовки AR-15, M16. Поэтому компания разработала новые баллистические шлемы для полицейских, спецподразделений и служб быстрого реагирования.

Новые шлемы способны остановить выстрел из АК с железным сердечником, снижающую деформацию или травму задней части головы до уровня ниже 25 джоулей. Этого достаточно, чтобы можно было избежать смертельного исхода.

Всего было представлено 3 шлема из линейки Hoplit. Все три шлема имеют уровень защиты, останавливающий пулю калибром 5,56 мм или 7,62мм. Заявляется, что без дополнительных обвесов шлемы способны остановить пулю с железным сердечником 7,62x39 MSC и 7,62x51 NATO, которые чрезвычайно сложно остановить.

Также все новинки можно кастомизировать под предпочтения оперативника, например, добавить козырек или защиту шеи.

В продажу шлемы попадут в 2022 году.

Напомним, немецкая компания Rheinmetall представила новый вариант БМП Lynx — это самая боеспособная и совершенная модификация бронемашины.

Отметим, что Китай переделал устаревшие истребители в беспилотники для блокировки ПВО Тайваня.