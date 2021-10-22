Витримає бронебійну кулю АК: у Франції показали нові балістичні шоломи (фото)

Усі новинки можна кастомізувати під переваги оперативника, але вже в базовій комплектації вони зупиняють кулі калібру 7,62x39 MSC і 7,62x51 NATO.

Компанія Unitive представила нові балістичні шоломи на виставці озброєння в Польщі. Про це повідомляє Army Recognition.

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Бренд Ulbrichts Protection займається торгівлею та постачанням обладнання для оборони й безпеки. Входить в групу Ethienne Lacroix.

Згідно зі статистикою, останні кілька років люди, які беруть участь в терактах і насильстві проти виконавчої влади, все частіше використовують вогнепальну зброю, зокрема автомати Калашникова та гвинтівки AR-15, M16. Тому компанія розробила нові балістичні шоломи для поліцейських, спецпідрозділів і служб швидкого реагування.

Нові шоломи здатні зупинити постріл з АК із залізним сердечником, що знижує деформацію або травму задньої частини голови до рівня нижче 25 джоулів. Цього достатньо, щоб можна було уникнути смертельного результату.

Усього було представлено 3 шоломи з лінійки Hoplit. Усі три шоломи мають рівень захисту, який зупиняє кулю калібром 5,56 мм або 7,62 мм. Заявляється, що без додаткових обважень шоломи здатні зупинити кулю із залізним сердечником 7,62x39 MSC і 7,62x51 NATO, які надзвичайно складно зупинити.

Також усі новинки можна кастомізувати під переваги оперативника, наприклад, додати козирок або захист шиї.

У продаж шоломи потраплять в 2022 році.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall представила новий варіант БМП Lynx — це найбільш боєздатна і досконала модифікація бронемашини.

Зазначимо, що Китай переробив застарілі винищувачі на безпілотники для блокування ППО Тайваню.