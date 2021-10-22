З камерами і динаміками: в США розробили захисні шоломи для собак K9 Vision (фото)

Шоломи дозволять операторам бачити те, що бачать собаки в недосяжній зоні, наприклад, за рогом будинку. Плюс у них вбудували динамік, щоб собака міг чути команди.

Компанія Morin представила ноу-хау рішення для підрозділів, що мають в своєму складі бойових собак. Були розроблені шоломи, що розширюють можливості використання молодших товаришів. Про це повідомляє Army Recognition.

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К9 Vision — це вирішення проблем військових у низці місій. Перед інженерами компанії стояло завдання створити систему з відео- і радіопередаванням без затримок, щоб вони були зручні та не завдавали шкоди собакам. Розв'язується проблема, коли задіяння собак обмежене зоною видимості операторів за рахунок відеопередавання. Наприклад, в умовах густої рослинності або міської забудови.

Шолом отримав дві камери — кольорову та ч/б. Друга здатна працювати в інфрачервоному та нічному діапазоні. Кут захоплення — 145 градусів. При цьому відтінки з камери можна змінювати. Також шолом має пило- та водонепроникність зі ступенем захисту IP67. Це дає захист від піску та пилу, а також захищає від потрапляння води на глибині до 1 метра і 30 хвилин.

[ + – ] Пристрій шолома

Також шоломи мають вбудований мікрофон і динамік, щоб оперативники могли давати команди своїм підопічними. Дальність передавання сигналу складе 350-800 метрів, при цьому він буде зашифрований за технологією COFDM.

[ + – ] Пристрій шолома

Шолом планується випробувати у 16 країнах.

Нагадаємо, у Франції представили нові балістичні шоломи, здатні зупинити бронебійну кулю АК або AR-15.