У Нью-Йорку пройшов костюмований парад собак: найяскравіші фото та повне відео

Власники наряджали своїх вихованців не тільки в костюми супергероїв, а й у більш злободенні наряди, наприклад, коронавірусу.

Щорічний Геловінський парад собак на Томпкінс-сквер (The 31st annual Tompkins Square Halloween Dog Parade) пройшов у Нью-Йорку минулими вихідними, повідомляє Metro.

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Сотні жителів мегаполісу прийшли в парк зі своїми вихованцями, вбрані в найбільш химерні костюми, щоб позмагатися за звання кращих.

Собаки та їхні власники одягалися в найрізноманітніші костюми і пройшли парадом перед тисячами глядачів. Гості заходу могли побачити тварин у костюмах Шерлока Холмса, Малефісенти, Папи Римського і навіть коронавірусу.

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Історія конкурсу почалася наприкінці минулого століття, коли парк Томпкінс-сквер був відомий як гаряча точка наркоманії. Бажаючи вдихнути нове життя в цей район, засновники параду в 1990 році організували щорічну собачу костюмовану виставку, а гроші від неї йшли на благоустрій території.

За роки проведення захід став дуже популярним і збирав до 10 тисяч роззяв. Телеканал CNN назвав його "найбільшим у світі конкурсом костюмів на Геловін для собак". У минулому році парад уперше за багато років скасували через пандемію коронавірусу, і власники тварин могли представити костюми тільки онлайн.

Фотозвіт зі знімками найяскравіших учасників параду 2021 року поданий на сторінці заходу у Facebook.

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