Тренды осени 2021. Почему сумка-браслет крайне необходима в гардеробе

Функциональные и стильные сумки-браслеты обещают стать хитом не только этого, но и следующего сезона

Сумка-браслет – вещь, которая только прокладывает путь к сердцам многих модниц, однако дизайнеры все чаще демонстрируют этот аксессуар в своих коллекциях. Появившаяся в сезоне осень-зима 2021, она перекочевала и в тренды сезона весна-лето 2022, пишет Vogue.

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При этом обозреватели издания отмечают, что идея сумки-браслета не нова, и отсылают к 2017 году, когда креативный директор Chloé Наташа Рамсей-Леви представила миру знаменитую Chloé Nile Bag с золотым кольцом на фронтальной части изделия, с помощью которого сумка крепилась на запястье. Она стала настоящим хитом бренда, и пока что ни одна другая подобная вещь не смогла повторить ее успех.

[ + – ] Сумка-браслет Chloé Nile Bag стала хитом сезона Фото: Instagram

Тем не менее, сумки-браслеты появляются в новых интерпретациях, начиная от "бананки" на запястье, активно продвигаемой инфлюэнсерами в соцсетях. На подиумах свои варианты подобных сумок уже представили Fendi, Y/Project, Simone Rocha, Cult Gaia, Louis Vuitton. Обхватывающий запястье клатч Bottega Veneta Structure и сумка-трансформер Bracelet от Loewe уже привлекли внимание стильностью и функциональностью. Разнообразие материалов, форм и фактур позволяет найти "свою" сумку даже самым притязательным модницам.

Зачастую такие сумки снабжены не только кольцом или цепочкой для крепления на руку, но и ремешком, что позволяет примерить их под разные образы.

Далеко не все сумки-браслеты не могут похвастаться особой вместительностью. В них можно спрятать телефон, помаду, кредитную карту и ключи. Однако благодаря своему дизайну и материалам они станут ненавязчивым украшением, избавив образ от лишних и громоздких акцентов.

Напомним, Виктория Бекхэм показала самую модную сумку сезона осень 2021.