Тренди осені 2021. Чому сумка-браслет вкрай необхідна у гардеробі

Функціональні та стильні сумки-браслети обіцяють стати хітом не лише цього, а й наступного сезону

Сумка-браслет – річ, яка тільки прокладає шлях до серця багатьох модниць, проте дизайнери дедалі частіше демонструють цей аксесуар у своїх колекціях. З'явившись в сезоні осінь-зима 2021, вона перекочувала і в тренди сезону весна-літо 2022, пише Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При цьому оглядачі видання зазначають, що ідея сумки-браслету не нова, і відсилають до 2017 року, коли креативний директор Chloé Наташа Рамсей-Леві представила світові знамениту Chloé Nile Bag із золотим кільцем на фронтальній частині виробу, за допомогою якого сумка кріпилася на зап'ясті. Вона стала справжнім хітом бренду, і поки що жодна інша подібна річ не змогла повторити її успіху.

[ + – ] Сумка-браслет Chloé Nile Bag стала хітом сезону Фото: Instagram

Тим не менше, сумки-браслети з'являються у нових інтерпретаціях, починаючи від "бананки" на зап'ясті, що активно просувається інфлюенсерами у соцмережах. На подіумах свої варіанти подібних сумок вже представили Fendi, Y/Project, Simone Rocha, Cult Gaia, Louis Vuitton. Клатч Bottega Veneta Structure, що охоплює зап'ястя, і сумка-трансформер Bracelet від Loewe вже привернули увагу стильністю і функціональністю. Різноманітність матеріалів, форм і фактур дозволяє знайти "свою" сумку навіть найвибагливішим модницям.

Найчастіше такі сумки забезпечені не лише кільцем або ланцюжком для кріплення на руку, а й ремінцем, що дозволяє приміряти їх під різні образи.

Далеко не всі сумки-браслети не можуть похвалитися особливою місткістю. У них можна заховати телефон, помаду, кредитну картку та ключі. Однак завдяки своєму дизайну та матеріалам вони стануть ненав'язливою прикрасою, позбавивши образ від зайвих та громіздких акцентів.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала наймоднішу сумку сезону осінь 2021 року.