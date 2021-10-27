Ким Кардашьян появилась на обложке глянца и рассказала о своей страсти к работе

Ким стала героиней нового номера WSJ

41-летняя модель и звезда телешоу Ким Кардашьян стала героиней журнала WSJ, снялась для фотосессии и сразу двух обложек. Об этом пишет WSJ.

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На одной из них Ким появилась вместе с арт-директором женского направления Fendi Кимом Джонсом, а в интервью рассказала о своем сотрудничестве с всемирно известным брендом, которое началось только на этой неделе.

Речь идет о коллаборации бренда нижнего белья Ким Skims с домом моды Fendi. В эту эксклюзивную коллекцию вошли нижнее белье и колготки, дополненные логотипами обоих брендов.

В новой капсульной коллекции также представлены платья, комбинезоны, боди, юбки, легинсы и купальники, а также пуховик с монограммой Fendi.

Ким призналась, что эта коллаборация стала возможна благодаря ее давней дружбе с Кимом Джонсом. Именно от него она узнала, что сотрудницы его офиса являются поклонницами ее бренда Skims. Она отправила им вещи из своей коллекции в подарок. А уже под Новый год начались переговоры о сотрудничестве.

[ + – ] Ким Кардашьян и Ким Джонс, арт-директор женского направления Fendi Фото: WSJ

В продажу лимитированная линейка от Ким поступит уже 9 ноября.

"Мы пока не обсуждали добавление в коллекцию других готовых вещей. Это определенно не входит в планы, по крайней мере на ближайшие несколько лет", — заявила Ким, но обмолвилась, что выпустит коллекцию одежды для занятий йогой.

Ким в интервью назвала себя настоящим трудоголиком и рассказала, что сейчас полностью сосредоточена на бренде Skims. Она даже приостановила развитие своего косметического бренда KKW Beauty. Сейчас ее бренд корректирующего белья стоит более миллиарда долларов.

Фото: WSJ

Посоветовал ей это уже почти бывший муж Канье Уэст. Хоть пара и сообщила о разводе, но продолжает тепло общаться. Ким призналась, что работает сутками, но все равно находит время для детей.

"Я постоянно работаю. Над бьюти-брендов, над ребрендингом и Skims, я никогда не пропускаю собрания по подбору одежды и тканей. Я занята каждый день, но я люблю и бывать дома, я люблю свои выходные", — рассказала телезвезда.

Также Ким хочет открыть собственную юридическую фирму, которая будет оказывать помощь нуждающимся и предоставлять работу тем ранее осужденным.

Фото: WSJ

"Я не вижу себя просто плавающей на яхте. Я думаю, что буду чувствовать себя хорошо, только если буду продолжать работать", — заявила Ким и упомянула свою бабушку, которая работала всю жизнь. Она также рассказала, что многому научилась у своего отца, ныне покойного адвоката Роберта Кардашьяна-старшего.