Ким Кардашьян появилась на обложке глянца и рассказала о своей страсти к работе
Ким стала героиней нового номера WSJ
41-летняя модель и звезда телешоу Ким Кардашьян стала героиней журнала WSJ, снялась для фотосессии и сразу двух обложек. Об этом пишет WSJ.
На одной из них Ким появилась вместе с арт-директором женского направления Fendi Кимом Джонсом, а в интервью рассказала о своем сотрудничестве с всемирно известным брендом, которое началось только на этой неделе.
Речь идет о коллаборации бренда нижнего белья Ким Skims с домом моды Fendi. В эту эксклюзивную коллекцию вошли нижнее белье и колготки, дополненные логотипами обоих брендов.
В новой капсульной коллекции также представлены платья, комбинезоны, боди, юбки, легинсы и купальники, а также пуховик с монограммой Fendi.
Ким призналась, что эта коллаборация стала возможна благодаря ее давней дружбе с Кимом Джонсом. Именно от него она узнала, что сотрудницы его офиса являются поклонницами ее бренда Skims. Она отправила им вещи из своей коллекции в подарок. А уже под Новый год начались переговоры о сотрудничестве.
В продажу лимитированная линейка от Ким поступит уже 9 ноября.
"Мы пока не обсуждали добавление в коллекцию других готовых вещей. Это определенно не входит в планы, по крайней мере на ближайшие несколько лет", — заявила Ким, но обмолвилась, что выпустит коллекцию одежды для занятий йогой.
Ким в интервью назвала себя настоящим трудоголиком и рассказала, что сейчас полностью сосредоточена на бренде Skims. Она даже приостановила развитие своего косметического бренда KKW Beauty. Сейчас ее бренд корректирующего белья стоит более миллиарда долларов.
Посоветовал ей это уже почти бывший муж Канье Уэст. Хоть пара и сообщила о разводе, но продолжает тепло общаться. Ким призналась, что работает сутками, но все равно находит время для детей.
"Я постоянно работаю. Над бьюти-брендов, над ребрендингом и Skims, я никогда не пропускаю собрания по подбору одежды и тканей. Я занята каждый день, но я люблю и бывать дома, я люблю свои выходные", — рассказала телезвезда.
Также Ким хочет открыть собственную юридическую фирму, которая будет оказывать помощь нуждающимся и предоставлять работу тем ранее осужденным.
"Я не вижу себя просто плавающей на яхте. Я думаю, что буду чувствовать себя хорошо, только если буду продолжать работать", — заявила Ким и упомянула свою бабушку, которая работала всю жизнь. Она также рассказала, что многому научилась у своего отца, ныне покойного адвоката Роберта Кардашьяна-старшего.