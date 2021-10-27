Кім Кардаш'ян з'явилася на обкладинці глянцю та розповіла про свою пристрасть до роботи

Кім стала героїнею нового номера WSJ

41-річна модель і зірка телешоу Кім Кардаш'ян стала героїнею журналу WSJ, знялася для фотосесії й одразу двох обкладинок. Про це пише WSJ.

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На одній із них Кім з'явилася разом із артдиректором жіночого напряму Fendi Кімом Джонсом, а в інтерв'ю розповіла про свою співпрацю з усесвітньо відомим брендом, яка розпочалася лише цього тижня.

Йдеться про колаборацію бренду нижньої білизни Кім Skims із будинком моди Fendi. До цієї ексклюзивної колекції увійшли спідня білизна та колготки, доповнені логотипами обох брендів.

У новій капсульній колекції також представлені сукні, комбінезони, боді, спідниці, легінси та купальники, а також пуховик із монограмою Fendi.

Кім зізналася, що ця колаборація стала можливою завдяки її давній дружбі з Кімом Джонсом. Саме від нього вона дізналася, що співробітниці його офісу є шанувальницями її бренду Skims. Вона надіслала їм речі зі своєї колекції в подарунок. А вже під Новий рік розпочалися переговори про співпрацю.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Кім Джонс, артдиректор жіночого напряму Fendi Фото: WSJ

У продаж лімітована лінійка від Кім надійде вже 9 листопада.

"Ми поки не обговорювали додавання до колекції інших готових речей. Це безумовно не входить до планів, принаймні на найближчі кілька років", — заявила Кім, але сказала, що випустить колекцію одягу для занять йогою.

Кім в інтерв'ю назвала себе справжнім трудоголіком і розповіла, що зараз повністю зосереджена на бренді Skims. Вона навіть призупинила розвиток свого косметичного бренду KKW Beauty. Зараз її бренд коригувальної білизни коштує понад мільярд доларів.

Фото: WSJ

Порадив їй це вже майже колишній чоловік Каньє Вест. Хоч пара й повідомила про розлучення, але продовжує тепло спілкуватися. Кім зізналася, що працює цілодобово, але все одно знаходить час для дітей.

"Я постійно працюю. Над б'юті-брендами, над ребрендингом і Skims, я ніколи не пропускаю збори з підбору одягу та тканин. Я зайнята щодня, але я люблю й бувати вдома, я люблю свої вихідні", — розповіла телезірка.

Також Кім хоче відкрити власну юридичну фірму, яка надаватиме допомогу нужденним і надаватиме роботу раніше засудженим.

Фото: WSJ

"Я не бачу себе просто плаваючою на яхті. Я думаю, що почуватимуся добре, тільки якщо продовжуватиму працювати", — заявила Кім і згадала свою бабусю, яка працювала все життя. Вона також розповіла, що багато чого навчилася у свого батька, нині покійного адвоката Роберта Кардаш'яна-старшого.