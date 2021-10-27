Новые сапоги от Канье Уэста сравнили со слоновьими ногами (фото)

Из-за объемной формы и необычной подошвы новое творение бывшего мужа Ким Кардашьян вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Американский рэпер Ye, ранее известный как Канье Уэст, представил миру дутые сапоги на зиму со скульптурной подошвой YZY NSLTD BT. Название обуви – сокращенное от YEEZY INSULATED BOOT (утепленные сапоги YEEZY).

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Впервые эта модель была показана публике в марте прошлого года, когда Канье представил коллекцию Season 8 на территории комплекса Espace Niemeyer, который является штаб-квартирой французской компартии.

Необычная обувь, как уже говорилось, представляет собой дутые сапоги с необычной подошвой. У них широкое голенище с набитой прослойкой, которое закрывается с помощью застежки Velcro или заклепки. Нижняя часть обуви состоит из высокой мидсоли (средняя часть подошвы) с фигурными отверстиями, делая подошву похожей на экзоскелет.

На показе модели вышли в черных, коричневых и оливковых сапогах. Год спустя коллекция была доработана и усовершенствована, и первые Yeezy Mafia цвета "хаки" поступят в продажу уже в ноябре по цене $250.

[ + – ] Обновка на зиму обойдется в $250

Новое творение Канье уже высмеяли в Сети.

"Слоновьи лапы в наши дни! Ржу не могу!", "Нужны на зиму", "Канье просто переделал их для современной эпохи", "Похоже на слона в поролоновых полозьях", "Это тест, я знаю, что это тест, ты не можешь быть серьезным", "Ой, подождите … они не шутили. Я думал, что это ранний прототип или что-то в этом роде", – недоумевают пользователи и активно публикуют мемы по этому случаю.

Напомним, недавно рэпер обзавелся особняком за $57 млн, который больше напоминает бункер из бетона.