Нові чоботи від Каньє Веста порівняли зі слоновими ногами (фото)

Через об'ємну форму та незвичайну підошву новий витвір колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян викликав неоднозначну реакцію користувачів.

Американський репер Ye, раніше відомий як Каньє Вест, представив світові чоботи на зиму зі скульптурною підошвою YZY NSLTD BT. Назва взуття — скорочена від YEEZY INSULATED BOOT (утеплені чоботи YEEZY).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Уперше ця модель була показана публіці у березні минулого року, коли Каньє представив колекцію Season 8 на території комплексу Espace Niemeyer, який є штаб-квартирою французької компартії.

Незвичайне взуття, як уже говорилося, є дутими чоботами з незвичайною підошвою. У них широка халява з набитим прошарком, який закривається за допомогою застібки Velcro або заклепки. Нижня частина взуття складається з високої мідсолі (середня частина підошви) із фігурними отворами, роблячи підошву схожою на екзоскелет.

На показі моделі вийшли у чорних, коричневих та оливкових чоботях. Через рік колекція була доопрацьована й удосконалена, і перші Yeezy Mafia кольори "хакі" надійдуть у продаж вже в листопаді за ціною $250.

[ + – ] Обновка на зиму коштуватиме $250

Новий витвір Каньє вже висміяли в мережі.

"Слонові лапи в наші дні! Ржу не можу!", "Потрібні на зиму", "Каньє просто переробив їх для сучасної епохи", "Схоже на слона в поролонових полозах", "Це тест, я знаю, що це тест, ти не можеш бути серйозним", "Ой, зачекайте... вони не жартували. Я думав, що це ранній прототип або щось таке", — дивуються користувачі й активно публікують меми з цієї нагоди.

Нагадаємо, нещодавно репер отримав маєток за $57 млн, який більше нагадує бункер із бетону.