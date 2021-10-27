Джейсон Стейтем засветился в компании самого сильного человека в мире

Актер и спортсмен мило побеседовали в перерывах между съемками боевика "Неудержимые-4".

54-летний британский актер Джейсон Стейтем, который сейчас снимается в четвертой части боевика "Неудержимые", поделился снимками, на которых позирует с 33-летним британцем Эдди Холлом по прозвищу "Зверь", завоевавшим в 2017 году титул самого сильного человека планеты.

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"Ни один человек не может представить себе невозможное так, как этот человек. Когда Эдди поднял 500 кг над землей, он побил мировой рекорд почти на 80 фунтов. Это сокрушило и уничтожило все, что было раньше. Большинство рекордов бьют на кусочек, максимум килограмм или два. Это была сверхчеловеческая сила, которой мы никогда не видели! Эдди пишет книги по истории и продолжает ставить цели. Огромное уважение к этому мужчине и привилегия провести время вместе", – говорится в подписи к серии черно-белых кадров.

[ + – ] Джейсон Стейтем и Эдди Холл

В 2016 году Холл потянул штангу весом 500 килограмм и установил мировой рекорд, который только четыре года спустя смог побить исландский стронгмен Хафтор Бьернссон, поднявший 501 кг. Последний также известен как исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале "Игра престолов".

В 2020 году Холл похудел на 38 кг за два месяца.

[ + – ] Эдди Холл на пике карьеры

Режиссером "Неудержимых-4" стал Скотт Во, а кроме Стейтема, в нем играют Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр, рэпер 50 Cent, Энди Гарсиа, Тони Джаа и Меган Фокс.

По сюжету фильма, наемники-профессионалы под руководством Барни Росса (Сильвестр Сталлоне) отправляются в далекую страну спасать заложников военной банды. Чтобы вызволить людей, Россу и его ребятам предстоит решить очень непростую задачу: убить главаря банды и оказаться перед вооруженными до зубов военными преступниками или придумать более безопасный план.

Стейтему досталась роль наемника по имени Ли Рождество. Его герой любит ножи и предпочитает в бою использовать их. Со временем Рождество должен сменить Росса на посту начальника "Неудержимых".

[ + – ] Третья часть "неудержимых" выла на экраны в 2014 году

Съемки картины стартовали 29 сентября этого года в Лондоне, а затем продолжатся в Болгарии и Греции. На большие экраны боевик выйдет в 2022-м. Третья часть боевика вышла 13 августа 2014 года. и в ней появились Мики Рурк и Арнольд Шварценеггер.

Напомним, Джейсона Стейтема заметили на свидании с эффектной блондинкой в Малибу.