Джейсон Стейтем засвітився в компанії найсильнішої людини у світі

Актор та спортсмен мило поговорили у перервах між зйомками бойовика "Нестримні-4".

54-річний британський актор Джейсон Стейтем, який зараз знімається у четвертій частині бойовика "Нестримні", поділився знімками, на яких позує з 33-річним британцем Едді Холлом на прізвисько "Звір", що завоював у 2017 році титул найсильнішої людини планети.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Жодна людина не може уявити собі неможливе так, як ця людина. Коли Едді підняв 500 кг над землею, він побив світовий рекорд майже на 80 фунтів. Це зруйнувало і знищило все, що було раніше. Більшість рекордів б'ють на шматочок, максимум кілограм. чи два. Це була надлюдська сила, якої ми ніколи не бачили!"

[ + – ] Джейсон Стейтем та Едді Холл

У 2016 році Холл потягнув штангу вагою 500 кілограм і встановив світовий рекорд, який лише через чотири роки зміг побити ісландський стронгмен Гафтор Бйорнссон, який підняв 501 кг. Останній також відомий як виконавець ролі Григора Клігана на прізвисько Гора у серіалі "Гра престолів".

У 2020 році Холл схуд на 38 кг за два місяці.

[ + – ] Едді Холл на піку кар'єри

Режисером "Нестримних-4" став Скотт Во, а крім Стейтема, у ньому грають Сільвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Ренді Кутюр, репер 50 Cent, Енді Гарсіа, Тоні Джаа та Меган Фокс.

За сюжетом фільму найманці-професіонали під керівництвом Барні Росса (Сільвестр Сталлоне) вирушають у далеку країну рятувати заручників військової банди. Щоб визволити людей, Россу та його хлопцям доведеться вирішити дуже непросте завдання: убити ватажка банди і опинитися перед озброєними до зубів військовими злочинцями або придумати безпечніший план.

Стейтему дісталася роль найманця на ім'я Лі Різдво. Його герой любить ножі і воліє використовувати їх у бою. Згодом Різдво має змінити Росса на посаді начальника "Нестримних".

[ + – ] Третя частина "нестримних" вийшла на екрани у 2014 році

Зйомки картини стартували 29 вересня цього року в Лондоні, а потім продовжаться у Болгарії та Греції. На великі екрани бойовик вийде 2022-го. Третя частина бойовика вийшла 13 серпня 2014 року. І в ній з'явилися Мікі Рурк та Арнольд Шварценеггер.

Нагадаємо, Джейсона Стейтема помітили на побаченні з ефектною білявкою в Малібу.