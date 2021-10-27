Джейсон Стейтем засвітився в компанії найсильнішої людини у світі
Актор та спортсмен мило поговорили у перервах між зйомками бойовика "Нестримні-4".
54-річний британський актор Джейсон Стейтем, який зараз знімається у четвертій частині бойовика "Нестримні", поділився знімками, на яких позує з 33-річним британцем Едді Холлом на прізвисько "Звір", що завоював у 2017 році титул найсильнішої людини планети.
"Жодна людина не може уявити собі неможливе так, як ця людина. Коли Едді підняв 500 кг над землею, він побив світовий рекорд майже на 80 фунтів. Це зруйнувало і знищило все, що було раніше. Більшість рекордів б'ють на шматочок, максимум кілограм. чи два. Це була надлюдська сила, якої ми ніколи не бачили!"
У 2016 році Холл потягнув штангу вагою 500 кілограм і встановив світовий рекорд, який лише через чотири роки зміг побити ісландський стронгмен Гафтор Бйорнссон, який підняв 501 кг. Останній також відомий як виконавець ролі Григора Клігана на прізвисько Гора у серіалі "Гра престолів".
У 2020 році Холл схуд на 38 кг за два місяці.
Режисером "Нестримних-4" став Скотт Во, а крім Стейтема, у ньому грають Сільвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Ренді Кутюр, репер 50 Cent, Енді Гарсіа, Тоні Джаа та Меган Фокс.
За сюжетом фільму найманці-професіонали під керівництвом Барні Росса (Сільвестр Сталлоне) вирушають у далеку країну рятувати заручників військової банди. Щоб визволити людей, Россу та його хлопцям доведеться вирішити дуже непросте завдання: убити ватажка банди і опинитися перед озброєними до зубів військовими злочинцями або придумати безпечніший план.
Стейтему дісталася роль найманця на ім'я Лі Різдво. Його герой любить ножі і воліє використовувати їх у бою. Згодом Різдво має змінити Росса на посаді начальника "Нестримних".
Зйомки картини стартували 29 вересня цього року в Лондоні, а потім продовжаться у Болгарії та Греції. На великі екрани бойовик вийде 2022-го. Третя частина бойовика вийшла 13 серпня 2014 року. І в ній з'явилися Мікі Рурк та Арнольд Шварценеггер.
Нагадаємо, Джейсона Стейтема помітили на побаченні з ефектною білявкою в Малібу.