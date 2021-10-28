Джоли с детьми, Сальма Хайек с дочерью и прочие гости на премьере "Вечных" в Лондоне (видео)

Хоть критики и не в восторге от супергеройского блокбастера Хлои Чжао, но премьеры фильма вызывают неизменный ажиотаж

Фильм Хлои Чжао "Вечные" днем ранее представили в Лондоне. И по красной дорожке прошли звезды и режиссер фильма. Уже традиционно, Анджелина Джоли и Сальма Хайек взяли с собой детей. Об этом пишет Daily Mail.

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Джоли на красной дорожке сопровождали 15-летняя Шайло, 16-летняя Захара, 13-летние близнецы Вивьен и Нокса и 17-летний Пакс. Мэддокс – старший сын Джоли, усыновленный еще до замужества с Питтом, учится в Южной Корее и на премьере не присутствовал.

Сальма Хайек, которая для премьеры выбрала красное платье, расшитое пайетками, появилась в компании 14-летней дочери Паломы.

[ + – ] Сальма Хайек и ее дочь Палома Фото: Getty Images [ + – ] Джемма Чан Фото: Getty Images

Примечательно, но Шайло, которая долгое время носила только мужскую одежду и даже подумывала сменить пол, снова пришла в платье. Причем, как отметили внимательные журналисты – это снова было платье ее матери: наряд от Dior, который Джоли надевала в 2019 году на премьеру фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Беверли-Хиллз. Также Вивьен и Шайло пришли в балетках того же бренда, что предпочитает их мать.

[ + – ] Премьера "Вечных" в Лондоне

Джоли недавно призналась, что она нечасто покупает новые платья, так что приветствует идею дочерей, брать ее наряды. Так, на премьеру "Вечных" в Лос-Анджелесе Захара тоже пришла в старом платье матери.

Сама Анджелина вчера вышла в свет в наряде Valentino, состоявшем из белой блузки, черной юбки в пол и пиджака.

[ + – ] Сальма Хайек, Хлоя Чжао, Анджелина Джоли и Джемма Чан Фото: Getty Images

[ + – ] Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Хлоя Чжао, Кумэйл Нанджиани и Барри Кеоган Фото: Getty Images

На премьере также присутствовали остальные актеры, занятые в фильме: Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден и сама режиссер Хлоя Чжао.

Напомним, ранее появились отзывы кинокритиков уже посмотревших долгожданный супергеройский фильм, снятый по комиксам Джека Кирби. И отзывы оказались противоречивыми. Большинство посмотревших назвали фильм "скомканным".