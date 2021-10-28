Джолі з дітьми, Сальма Хаєк із дочкою та інші гості на прем'єрі "Вічних" у Лондоні (відео)

Хоч критики й не в захваті від супергеройського блокбастера Хлої Чжао, але прем'єри фільму викликають постійний ажіотаж

Фільм Хлої Чжао "Вічні" днем раніше представили в Лондоні. І червоною доріжкою пройшли зірки та режисерка фільму. Вже традиційно, Анджеліна Джолі та Сальма Хаєк узяли з собою дітей. Про це пише Daily Mail.

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Джолі на червоній доріжці супроводжували 15-річна Шайло, 16-річна Захара, 13-річні близнюки Вів'єн і Нокс та 17-річний Пакс. Меддокс — старший син Джолі, усиновлений ще до заміжжя з Піттом, навчається в Південній Кореї і на прем'єрі не був присутній.

Сальма Хаєк, яка для прем'єри обрала червону сукню, розшиту паєтками, з'явилася в компанії 14-річної доньки Паломи.

[ + – ] Сальма Хаєк і її дочка Палома Фото: Getty Images [ + – ] Джемма Чан Фото: Getty Images

Примітно, але Шайло, яка довгий час носила лише чоловічий одяг і навіть подумувала змінити стать, знову прийшла в сукні. Причому, як зауважили уважні журналісти, – це знову була сукня її матері: вбрання від Dior, яке Джолі одягала у 2019 році на прем'єру фільму "Малефісента: Володарка пітьми" в Беверлі-Гіллз. Також Вів'єн і Шайло прийшли в балетках того ж бренду, якому надає перевагу їхня мати.

[ + – ] Прем'єра "Вічних" у Лондоні

Джолі нещодавно зізналася, що вона нечасто купує нові сукні, тож вітає ідею дочок, брати її вбрання. Так, на прем'єру "Вічних" у Лос-Анджелесі Захара теж прийшла у старій сукні матері.

Сама Анджеліна вчора вийшла у світ у вбранні Valentino, що складалося з білої блузки, чорної спідниці в підлогу та піджака.

[ + – ] Сальма Хаєк, Хлоя Чжао, Анджеліна Джолі та Джемма Чан Фото: Getty Images

[ + – ] Річард Медден, Кіт Герінґтон, Хлоя Чжао, Кумейл Нанджіані та Баррі Кіоган Фото: Getty Images

На прем'єрі також були інші актори, зайняті у фільмі: Кіт Герінґтон, Джемма Чан, Річард Медден і сама режисерка Хлоя Чжао.

Нагадаємо, раніше з'явилися відгуки кінокритиків, які вже подивилися довгоочікуваний супергеройський фільм, знятий за коміксами Джека Кірбі. І відгуки виявилися суперечливими. Більшість глядачів назвали фільм "зім'ятим".