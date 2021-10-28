Модель потратила тысячи на дизайнерские наряды для своих собак

Чтобы одевать своих померанских шпицев в самые лучшие наряды, Лорен, обожающая дорогие бренды, открыла бутик для собак.

20-летняя модель и владелица бутика для собак Лорен Найт из Ашфорда (графство Кент, Великобритания), у которой есть два померанских шпица по кличке Майло (2 года) и Мими (5 лет), наряжает своих питомцев в дизайнерские наряды, пишет Daily Mail.

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В гардеробе собак – свитера от Gucci, аксессуары Fendi, переноска от Louis Vuitton. На вещи для животных от самых дорогих мировых брендов Лорен уже потратила 7000 фунтов стерлингов ($9,6 тыс).

Все собачьи наряды хранятся в специально оборудованном шкафу.

[ + – ] Дизайнерские наряды и игрушки для собак Фото: loz_knight/Instagram

Чаще всего мисс Найт наряжает животных, когда ей нужна свежая порция красивых снимков для Instagram. Для фотосессии она подбирает для себя и собак вещи одного и того же бренда в стиле fаmily look.

[ + – ] Лорен Найт и ее любимец в вещах от Fendi Фото: loz_knight/Instagram

Желание наряжать любимцев как можно красивее и побудило Лорен открыть бутик для животных Ro & Friends, чтобы найти идеальную одежду и аксессуары для своих собак. После этого ее питомцы стали еще и моделями, демонстрирующими новые поступления.

Оказалось, что животные – те еще модники.

"У Мими намного больше вещей, чем у Майло, но они оба любят носить одежду. Мими подойдет ко мне, сядет и будет ждать, пока я надену ей одежду утром", – говорит она.

На Мими она уже потратила 6000 фунтов стерлингов, а на Майло – тысячу.

"Я только что купила переноску для домашних животных Louis Vuitton для Мими, и у них есть ошейники, кровати, аксессуары и все такое. Они очень избалованные – я всегда ношу их с собой, и мы всегда ходим в места, где можно дружить с собачками. Если идет дождь, я одеваю их в плащи, а если на улице прохладно – в джемперы. Мы любим сочетать наши наряды", – хвастается Лорен, уточнив, что у ее собак на двоих – около 400 вещей, включая одежду, аксессуары и игрушки.

[ + – ] Лорен владеет бутиком для собак, где продает одежду и аксессуары Фото: loz_knight/Instagram

Что касается самой хозяйки магазина, то на своей странице в соцсети она чаще всего позирует в нижнем белье и купальниках, и довольно часто компанию на снимках ей составляют ее шпицы.

Напомним, голливудская актриса Шарлиз Терон призвала брать собак из приютов, чтобы подарить им радость и достойную жизнь.