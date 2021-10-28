Модель витратила тисячі на дизайнерське вбрання для своїх собак

Щоб одягати своїх померанських шпіців у найкращі вбрання, Лорен, яка обожнює дорогі бренди, відкрила бутік для собак.

20-річна модель і власниця бутіка для собак Лорен Найт з Ашфорда (графство Кент, Великобританія), яка має двох померанських шпіців на прізвисько Майло (2 роки) і Мімі (5 років), вбирає своїх вихованців у дизайнерські вбрання, пише Daily Mail.

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У гардеробі собак — светри від Gucci, аксесуари Fendi, переноска від Louis Vuitton. На речі для тварин від найдорожчих світових брендів Лорен уже витратила 7 000 фунтів стерлінгів ($9,6 тис.).

Усі вбрання для собак зберігаються у спеціально обладнаній шафі.

[ + – ] Дизайнерське вбрання та іграшки для собак Фото: loz_knight/Instagram

Найчастіше міс Найт вбирає тварин, коли їй потрібна свіжа порція гарних знімків для Instagram. Для фотосесії вона підбирає для себе та собак речі того самого бренду в стилі family look.

[ + – ] Лорен Найт та її улюбленець у речах від Fendi Фото: loz_knight/Instagram

Бажання вбирати улюбленців якомога красивіше й спонукало Лорен відкрити бутік для тварин Ro & Friends, щоб знайти ідеальний одяг та аксесуари для своїх собак. Після цього її вихованці стали ще й моделями, які демонструють нові надходження.

З'ясувалося, що тварини — ті ще модники.

"У Мімі набагато більше речей, ніж у Майло, але вони обоє люблять носити одяг. Мімі підійде до мене, сяде і чекатиме, поки одягну їй одяг вранці", — каже вона.

На Мімі вона вже витратила 6 000 фунтів стерлінгів, а Майло — тисячу.

"Я щойно купила переноску для домашніх тварин Louis Vuitton для Мімі, й у них є нашийники, ліжка, аксесуари і таке інше. Вони дуже розпещені — я завжди ношу їх із собою, і ми завжди ходимо в місця, де можна дружити із собачками. Якщо йде дощ, я одягаю їх у плащі, а якщо на вулиці прохолодно — у джемпери. Ми любимо поєднувати наші вбрання", — хвалиться Лорен, уточнивши, що в її собак на двох — майже 400 речей, враховуючи одяг, аксесуари й іграшки.

[ + – ] Лорен володіє бутіком для собак, де продає одяг та аксесуари. Фото: loz_knight/Instagram

Що стосується власне господарки магазину, то на своїй сторінці в соцмережі вона найчастіше позує в спідній білизні та купальниках, і досить часто компанію на знімках їй складають її шпіци.

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