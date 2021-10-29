Что посмотреть в ноябре: топ-5 сериалов месяца

Ноябрь порадует премьерами и продолжениями ранее полюбившихся сериалов на любой вкус – от криминальной драмы до фэнтези.

Длинные холодные вечера ноября способствуют домоседству, а, значит, многие украинцы будут искать сериалы, чтобы скоротать время. Киноиндустрия подсуетилась и выдала на гора сразу несколько проектов, причем как совершенно новых, так и продолжение полюбившихся зрителям ранее.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Нарко: Мексика

Сезон – 3

Количество серий – 10

Жанр – криминальная драма

Премьера – 5 ноября

Сериал, который изначально должен был стать спин-оффом проекта "Нарко" о самом знаменитом наркобароне Пабло Эскобаре, стал самостоятельным проектом и оказался хитом платформы Netflix.

В первом сезоне речь шла о том, как был основан наркокартель Гвадалахары под руководством Мигеля Анхеля Феликса Галльардо. Оглушительный успех проекта мотивировал команду снять продолжение, где персона Галльардо была показана куда более детально. Он закончился крахом наркобарона и тюремным заключением за убийство агента DEA Энрике Камарена Салазара.

Третий сезон станет последним. Речь пойдет о наркодельцах, которые пришли на смену "отцу" наркобизнеса Мексики и начали борьбу за власть. В нем будет много разборок, эскалация насилия и еще больше козней.

В актерском составе есть изменения. Зрители больше не увидят на экране Диего Луну, игравшего Галльардо, однако в проекте появятся новые персонажи: полицейский Виктор Тапиа, а также молодая журналистка Андреа Нуньес, которая стремится разоблачить коррупционную систему.

[ + – ] Третий сезон сериала о становлении мексиканской наркомафии будет последним

Декстер: Новая кровь

Сезон – 9

Количество серий – 10

Жанр: детектив, драма, криминал, триллер

Премьера – 7 ноября

Девятый сезон сериала о серийном убийце-социопате Декстере Моргане выходит через восемь лет после предыдущего. "Декстер" дебютировал на экранах в 2006 году и заложил первый камень в фундамент популярности многосерийных фильмов о двойственных персонажах, то есть о людях, которые являются не теми, за кого себя выдают.

По сюжету Декстер – судмедэксперт в полицейском департаменте Майами, основная страсть которого вне работы – убийство людей. Правда, он убивает только "плохих", то есть преступников, совершивших тяжкие злодеяния, но по какой-то причине избежавших наказания.

События в новом сезоне происходят спустя 10 лет после показанного в 8 сезоне. Он, как известно, закончился тем, что главный герой инсценировал свою смерть.

По сюжету, Декстер сменил имя, и теперь его знают как Джимми Линдси. Он живет в небольшом городке Айрон Лейк в штате Нью-Йорк, работает в оружейном магазине, пользуется уважением среди местного населения и даже находит новую возлюбленную. Однако внезапно начавшаяся серия загадочных происшествий вынуждает его взяться за старое. Атмосфера и тон перезагрузки будут мрачнее, чем предыдущие сезоны, и зрителям придется понервничать, наблюдая за тем, как развивается сюжет.

Ожидается, что 9 сезон "Декстера" станет последним.

"Финал будет потрясающим, шокирующим, удивительным, неожиданным. Скажу, что новое завершение взорвет интернет", – рассказывал шоураннер проекта Клайд Филлипс.

[ + – ] Девятый сезон "Декстера" стартует 7 ноября

Психиатр по соседству

Сезон – 1

Жанр – черная комедия

Количество серий – 8

Премьера – 12 ноября

Сериал "Психиатр по соседству" рассказывает историю о психиатре-абьюзере по имени Исаак Гершкопф и его доверчивом пациенте Мартине Марковице, страдающем депрессией. Последний так сильно доверял доктору, что позволил ему не только переехать в свой дом, но и отдал под контроль семейный бизнес. В свою очередь Гершкопф полностью завладел жизнью своего пациента, которому понадобилось три десятилетия, чтобы это осознать. Как он будет пытаться вернуть себе свою жизнь, зрители смогут наблюдать уже с 12 ноября.

Сериал, основанный на реальных событиях, порадует не только нетривиальным сюжетом, но и впечатляющим актерским составом: Уил Ферелл, Пол Рад, Кэтрин Хан, Кейси Уилсон и другие.

[ + – ] Сериал "Психиатр по соседству" основан на реальных событиях

Колесо времени

Сезон – 1

Количество серий – 8

Жанр – фэнтези

Премьера – 19 ноября

Любителям жанра фэнтези в ноябре скучать не придется, поскольку на экраны выходит американский сериал-фэнтези "Колесо времени", основанный на романах Роберта Джорджа, с Розамунд Пайк в главной роли.

Центральный образ сериала – леди Морейн Дамодред, которая является членом древнего женского ордена "Айз Седай". По сюжету, ей с помощниками предстоит отправиться в длительное и опасное путешествие по трем мирам – Яви, Тел’аран’риоду и Синдолу – для поиска троих юношей, появившихся на свет в маленькой деревне Двуречье. Один из этих мальчиков является носителем невероятной магической силы, которая может спасти человечество или разрушить все существующие миры. За ним уже охотится главный антагонист сериала, Темный, со своими вассалами. Поэтому Морейн нужно отыскать парня первой и спрятать его понадежней.

[ + – ] Сериал "Колесо времени" станет настоящим подарком для любителей фэнтези

Великая

Сезон – 2

Количество серий – 10

Жанр – комедия, драма

Премьера – 19 ноября

Второй сезон сатирической комедии о Екатерине Великой будет посвящен отношениям молодой императрицы, ожидающей первенца, с ее эксцентричным супругом, императором Петром, знакомству с графом Потемкиным, а также ее политическим амбициям. В частности, в сериале упомянут и о присоединении Крыма. Несмотря на свое положение, Екатерина не собирается сбавлять обороты в борьбе за власть и первенство в браке и государстве

Создатели сериала делают акцент на том, что это все же больше комедия, которая во многом отступает от исторической правды, показывая героиню в исполнении Эль Фаннинг далеко не всегда в лучшем свете.

Новым персонажем проекта станет мать императрицы, роль которой играет Джиллиан Андерсон, обладательница множества кинопремий.

[ + – ] В новом сезоне "Великой" зрители увидят Джиллиан Андерсон в роли матери императрицы

Напомним, как нужно правильно смотреть многосерийные фильмы, и чем они так полюбились зрителям.