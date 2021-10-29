Що подивитись у листопаді: топ-5 серіалів місяця

Листопад порадує прем'єрами та продовженнями раніше вподобаних серіалів на будь-який смак — від кримінальної драми до фентезі.

Довгі холодні вечори листопада сприяють домосідству, а отже, багато українців шукатимуть серіали, щоб скоротити час. Кіноіндустрія підметушилася і видала на гора відразу кілька проєктів, причому як абсолютно нових, так і продовження серіалів, котрі вже давно полюбилися глядачами.

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Нарко: Мексика

Сезон — 3

Кількість серій — 10

Жанр — кримінальна драма

Прем'єра — 5 листопада

Серіал, який спочатку мав стати спін-офом проєкту "Нарко" про найзнаменитішого наркобарона Пабло Ескобара, став самостійним проєктом і виявився хітом платформи Netflix.

У першому сезоні йшлося про те, як було засновано наркокартель Гвадалахари під керівництвом Мігеля Анхеля Фелікса Галльардо. Оглушливий успіх проєкту мотивував команду зняти продовження, де персона Галльардо була показана більш детально. Він закінчився крахом наркобарона та тюремним ув'язненням за вбивство агента DEA Енріке Камарена Салазара.

Третій сезон стане останнім. Йтиметься про наркоділків, які прийшли на зміну "батькові" наркобізнесу Мексики та розпочали боротьбу за владу. У ньому буде багато розбирань, ескалація насильства та ще більше підступів.

В акторському складі є зміни. Глядачі більше не побачать на екрані Дієго Луну, який грав Галльардо, однак у проєкті з'являться нові персонажі: поліцейський Віктор Тапіа, а також молода журналістка Андреа Нуньєс, яка прагне викрити корупційну систему.

[ + – ] Третій сезон серіалу про становлення мексиканської наркомафії буде останнім

Декстер: Нова кров

Сезон — 9

Кількість серій — 10

Жанр: детектив, драма, кримінал, трилер

Прем'єра — 7 листопада

Дев'ятий сезон серіалу про серійного вбивцю-соціопата Декстера Моргана виходить через вісім років після попереднього. "Декстер" дебютував на екранах у 2006 році та заклав перший камінь у фундамент популярності багатосерійних фільмів про двоїстих персонажів, тобто людей, які є не тими, за кого себе видають.

За сюжетом Декстер — судмедексперт у поліцейському департаменті Маямі, основна пристрасть якого поза роботою — вбивство людей. Щоправда, він вбиває лише "поганих", тобто злочинців, які скоїли тяжкі злочини, але з якоїсь причини уникнули покарання.

Події у новому сезоні відбуваються через 10 років після показаного у 8 сезоні. Він, як відомо, закінчився тим, що головний герой інсценував смерть.

За сюжетом Декстер змінив ім'я, і тепер його знають як Джиммі Ліндсі. Він живе в невеликому містечку Айрон Лейк у штаті Нью-Йорк, працює у магазині зброї, користується повагою серед місцевого населення і навіть знаходить нову кохану. Однак серія загадкових подій, що раптово почалася, змушує його взятися за старе. Атмосфера і тон перезавантаження будуть похмурішими, ніж попередні сезони, і глядачам доведеться понервувати, спостерігаючи за тим, як розвивається сюжет.

Очікується, що 9 сезон "Декстера" стане останнім.

"Фінал буде приголомшливим, шоковим, дивовижним, несподіваним. Скажу, що нове завершення підірве інтернет", — розповідав шоуранер проєкту Клайд Філліпс.

[ + – ] Дев'ятий сезон "Декстера" стартує 7 листопада

Психіатр по сусідству

Сезон — 1

Жанр — чорна комедія

Кількість серій — 8

Прем'єра — 12 листопада

Серіал "Психіатр по сусідству" розповідає історію про психіатра-аб'юзера на ім'я Ісаак Гершкопф і його довірливого пацієнта Мартіна Марковіца, який страждає від депресії. Останній так сильно довіряв лікареві, що дозволив йому не лише переїхати у свій дім, а й віддав під контроль сімейний бізнес. Водночас, Гершкопф повністю заволодів життям свого пацієнта, якому знадобилося три десятиліття, щоб це усвідомити. Як він намагатиметься повернути собі своє життя, глядачі зможуть спостерігати вже з 12 листопада.

Серіал, заснований на реальних подіях, порадує не лише нетривіальним сюжетом, а й разючим акторським складом: Вілл Феррелл, Пол Радд, Кетрін Ган, Кейсі Вілсон та інші.

[ + – ] Серіал "Психіатр по сусідству" ґрунтується на реальних подіях

Колесо часу

Сезон — 1

Кількість серій — 8

Жанр — фентезі

Прем'єра — 19 листопада

Любителям жанру фентезі в листопаді нудьгувати не доведеться, оскільки на екрани виходить американський серіал-фентезі "Колесо часу", заснований на романах Роберта Джорджа з Розамунд Пайк у головній ролі.

Центральний образ серіалу — леді Морейн Дамодред, яка є членкинею стародавнього жіночого ордену "Айз Седай". За сюжетом, їй з помічниками треба вирушити в тривалу та небезпечну подорож трьома світами — Яві, Тел'ар'ріоду та Сіндолу — для пошуку трьох юнаків, які з'явилися на світ у маленькому селі Дворіччя. Один із цих хлопчиків є носієм неймовірної магічної сили, яка може врятувати людство або зруйнувати всі наявні світи. За ним полює головний антагоніст серіалу, Темний, зі своїми васалами. Тому Морейн необхідно знайти хлопця першою і сховати його надійніше.

[ + – ] Серіал "Колесо часу" стане справжнім подарунком для шанувальників фентезі

Велика

Сезон — 2

Кількість серій — 10

Жанр — комедія, драма

Прем'єра — 19 листопада

Другий сезон сатиричної комедії про Катерину Велику буде присвячений стосункам молодої імператриці, яка чекає первістка, з її ексцентричним чоловіком, імператором Петром, знайомству з графом Потьомкіним, а також її політичним амбіціям. Зокрема, в серіалі згадано і про приєднання Криму. Незважаючи на своє становище, Катерина не збирається зменшувати обертів у боротьбі за владу та першість у шлюбі та державі

Творці серіалу наголошують на тому, що це все ж таки більше комедія, яка багато в чому відступає від історичної правди, показуючи героїню у виконанні Ель Феннінг далеко не завжди в кращому світлі.

Новим персонажем проєкту стане мати імператриці, роль якої грає Джилліан Андерсон, володарка багатьох кінопремій.

[ + – ] У новому сезоні "Великої" глядачі побачать Джилліан Андерсон у ролі матері імператриці

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