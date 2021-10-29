Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко

Сериал о ликвидации Литвиненко будет снят по книге Алана Коуэлла "Последний шпион".

45-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч воплотит на экране образ бывшего российского шпиона Александра Литвиненко, отравленного полонием-210 в 2006 году, сообщает Digital Spy.

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Главную роль он сыграет в сериале HBO под названием "Лондонград", основанном на книге Алана Коуэлла "Последний шпион". Камбербэтч также будет одним из исполнительных продюсеров проекта.

Режиссером картины станет Брайан Фогель, известный своим документальным фильмом "Икар", получившим премию Оскар. Сценарий напишет Дэвид Скарпа ("День, когда Земля остановилась").

Литвиненко, который работал в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в качестве сотрудника по борьбе с организованной преступностью, бежал в Лондон в 2000 году. Он стал писателем, журналистом и откровенным критиком Владимира Путина. Бывший шпион КГБ был загадочным образом отравлен в Лондоне в 2006 году буквально сразу же после того, как получил британское гражданства. Через 22 дня после госпитализации он скончался от радиоактивного изотопа полония-210.

[ + – ] Александр Литвиненко до отравления и в последние дни жизни Фото: коллаж Фокус

Описывая собственное отравление перед смертью, Литвиненко говорил:

"Я все время чувствовал, я знал, что они действительно хотели убить меня. Но мог ли я сказать это? Все говорили, что это просто еще одна его прихоть. Но я знал, что они (Кремль) хотели убить меня".

[ + – ] История отравления Александра Литвиненко в Лондоне

Это не первый проект, посвященный жизни Литвиненко. Еще в сентябре ITV анонсировала новую криминальную драму из четырех частей под названием "Литвиненко", которая исследует ту же историю с бывшей звездой "Доктора Кто" Дэвидом Теннантом.

Бенедикт Камбербэтч в последние годы был очень занят. В его последнем фильме "Сила собаки" он играет богатого владельца ранчо вместе с Кирстен Данст и Джесси Племонс. Картина должна выйти в прокат в ноябре и на Netflix 1 декабря.

Кроме этого, он снялся в фильмах "Курьер" и "Мавританец", вышедших ранее в этом году, "Человек-паук: нет пути домой", который должен выйти в декабре, и "Электрическая жизнь Луи Уэйна", который выйдет в британских кинотеатрах в 2022 году.

Также Камбербэтч вернется к роли Доктора Стрэнджа в фильме "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Напомним, Бенедикт Камбербэтч появился на красной дорожке вместе со своей женой Софи Хантер.