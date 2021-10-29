Бенедикт Камбербетч зіграє отруєного ексофіцера ФСБ Олександра Литвиненка

Серіал про ліквідацію Литвиненка буде знятий за книгою Алана Ковелла "Останній шпигун".

45-річний британський актор Бенедикт Камбербетч втілить на екрані образ колишнього російського шпигуна Олександра Литвиненка, отруєного полонієм-210 у 2006 році, повідомляє Digital Spy.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Головну роль він зіграє у серіалі HBO під назвою "Лондонград", заснованому на книзі Алана Ковелла "Останній шпигун". Камбербетч також буде одним із виконавчих продюсерів проєкту.

Режисером картини стане Браян Фогель, відомий своїм документальним фільмом "Ікар", який отримав премію Оскар. Сценарій напише Девід Скарпа (День, коли Земля зупинилася).

Литвиненко, який працював у Федеральній службі безпеки (ФСБ) Росії як співробітник по боротьбі з організованою злочинністю, утік до Лондона у 2000 році. Він став письменником, журналістом та відвертим критиком Володимира Путіна. Колишнього шпигуна КДБ загадково отруїли в Лондоні у 2006 році буквально відразу ж після того, як той отримав британське громадянство. Через 22 дні після госпіталізації він помер від радіоактивного ізотопу полонія-210.

[ + – ] Олександр Литвиненко до отруєння та в останні дні життя Фото: коллаж Фокус

Описуючи власне отруєння перед смертю, Литвиненко казав:

"Я весь час відчував, я знав, що вони дійсно хотіли вбити мене. Але чи міг я сказати це? Усі говорили, що це просто ще одна його забаганка. Але я знав, що вони (Кремль) хотіли убити мене".

[ + – ] Історія отруєння Олександра Литвиненка у Лондоні

Це не перший проєкт, присвячений життю Литвиненка. Ще у вересні ITV анонсувала нову кримінальну драму з чотирьох частин під назвою "Литвиненко", яка досліджує ту саму історію з колишньою зіркою "Доктора Хто" Девідом Теннантом.

Бенедикт Камбербетч останніми роками був дуже зайнятий. У його останньому фільмі "Сила собаки" він грає багатого власника ранчо разом із Кірстен Данст та Джессі Племенс. Картина має вийти в прокат у листопаді та на Netflix 1 грудня.

Крім цього, він знявся у фільмах "Кур'єр" та "Мавританець", які вийшли раніше цього року, "Людина-павук: немає шляху додому", яка має вийти в грудні, та "Електричне життя Луї Вейна", який вийде в британських кінотеатрах 2022 року.

Також Камбербетч повернеться до ролі Доктора Стренджа у фільмі "Доктор Стрендж та мультивсесвіт божевілля".

Нагадаємо, Бенедикт Камбербетч з'явився на червоній доріжці разом зі своєю дружиною Софі Гантер.