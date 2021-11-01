Анджелина Джоли пришла на хэллоуинскую вечеринку в костюме жирафа

Оказалось, что актриса выбирает забавные наряды, а не костюмы своих киношных героинь

Анджелина Джоли, которая весьма неохотно делится подробностями своей личной жизни, внезапно показала свой костюм на Хэллоуин. Снимки появились в Instagram ее коллеги по геройскому блокбастеру "Вечные" Джеммы Чан.

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Оказалось, что Джоли, которая в свое время носила костюм Лары Крофт в одноименном фильме, весьма популярного наряда для костюмированных вечеринок уже многие годы, сама выбирает милые и забавные костюмы.

Так, для Хэллоуина она выбрала костюм жирафа. Другие актеры отметили, что образ она дополнила туфлями на высоких каблуках.

[ + – ] Анджелина Джоли и Лорен Ридлофф Фото: Instagram gemmachan [ + – ] Ричард Мэдден и Джемма Чан Фото: Instagram gemmachan

Оказалось, что редкие снимки были сделаны еще в 2019 году на Канарских островах, где снимали фильм "Вечные". Тогда съемочная группа устроила вечеринку на Хэллоуин и вволю повеселилась. Так, Джемма Чан нарядилась в Мию Уоллес из фильма "Криминальное чтиво", Ричард Мэддден стал зомби, а Лорен Ридлофф выбрала образ с цветочными гирляндами, не исключено, что она цитировала триллер "Солнцестояние" с Флоренс Пью в главной роли, который как раз вышел летом 2019 года.

Актер Кумаил Нанджиани написал, что тогда не смог посетить веселую вечеринку, устроенную коллегами, потому что успел вернуться в Лондон и праздновал Хэллоуин со своей женой.

Джемма Чан отметила, что в 2021 году коллеги-актеры из фильма "Вечные" вместе Хэллоуин не праздновали. Не исключено, что это обусловлено плохими отзывами на супергеройский дебют оскароносной Хлои Чжао. Фильм уж назвали "худшим фильмом из вселенной Marvel".

Впрочем, сами премьеры вызывают неизменный ажиотаж, ведь Анджелина Джоли и Сальма Хайек берут на красные дорожки своих детей, которые практически не появляются на светских мероприятиях.