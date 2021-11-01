Анджеліна Джолі прийшла на гелловінську вечірку в костюмі жирафа

Виявилося, що актриса обирає кумедні вбрання, а не костюми своїх кіношних героїнь.

Анджеліна Джолі, яка неохоче ділиться подробицями свого особистого життя, раптово показала свій костюм на Гелловін. Знімки з'явилися в Instagram її колеги з геройського блокбастеру "Вічні" Джемми Чан.

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Виявилося, що Джолі, яка свого часу носила костюм Лари Крофт в однойменному фільмі, дуже популярного вбрання для костюмованих вечірок уже багато років, сама вибирає милі та кумедні костюми.

Так, для Гелловіну вона вибрала костюм жирафа. Інші актори зазначили, що образ вона доповнила туфлями на високих підборах.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Лорен Рідлофф Фото: Instagram gemmachan [ + – ] Річард Медден і Джемма Чан Фото: Instagram gemmachan

Виявилося, що рідкісні знімки було зроблено ще 2019 року на Канарських островах, де знімали фільм "Вічні". Тоді знімальна група влаштувала вечірку на Гелловін і досхочу повеселилася. Так, Джемма Чан вбралася в Мію Воллес із фільму "Кримінальне чтиво", Річард Меддден став зомбі, а Лорен Рідлофф обрала образ з квітковими гірляндами, не виключено, що вона цитувала трилер "Сонцестояння" з Флоренс П'ю в головній ролі, який якраз вийшов улітку 2019 року.

Актор Кумаїл Нанджіані написав, що тоді не зміг відвідати веселу вечірку, влаштовану колегами, бо встиг повернутися до Лондона та святкував Гелловін зі своєю дружиною.

Джемма Чан зазначила, що у 2021 році колеги-актори з фільму "Вічні" разом Гелловін не святкували. Не виключено, що це пов'язано з поганими відгуками на супергеройський дебют оскароносної Хлої Чжао. Фільм вже назвали "найгіршим фільмом зі всесвіту Marvel".

Утім, самі прем'єри викликають незмінний ажіотаж, адже Анджеліна Джолі та Сальма Хаєк беруть на червоні доріжки своїх дітей, які практично не з'являються на світських заходах.