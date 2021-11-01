Кошка-скандал. Почему ашеру называют самой неоднозначной породой в мире

Несмотря на то, что миф о существовании ашеры был развенчан еще в 2015 году, немало псевдозаводчиков до сих пор продают эту породу, причем желающих отдать за нее десятки тысяч долларов более чем достаточно.

Ашера – это леопард в миниатюре, самая дорогая, самая крупная и самая неоднозначная порода кошек в мире. Фокус собрал все, что известно об этих красавицах, а также выяснял, почему ашеру называют аферой века и самым большим скандалом в фелинологии (науке о кошках).

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Ашера: афера века или маркер тщеславия

Ашера – очень "молодая" порода. Она была искусственно выведена калифорнийской биотехнологической компанией Lifestyle Pets и в 2006 году представлена миру. Это гибрид африканского сервала, азиатского леопарда и домашней кошки.

Название животное получило в честь древней семитской богини Ашеры, считавшейся матерью всего живого.

Котенок ашеры в 2007 году продавался по цене от $22 до $28 тыс. Новой породе посвящали эфирное время на американских каналах, и она позиционировалась как "сенсация", "эксклюзивная" и "показатель достатка".

"Это экзотика, но внутри – это очень нежная и ласковая домашняя кошка, которая не мыслит своей жизни без ласки хозяина, за которой легко ухаживать, и она очень дружелюбна. Все когда-то думали, как хорошо было бы иметь дома леопарда или тигра. Очевидно, что это невозможно, но ашера – самое близкое к этому", – заявил тогда основатель Lifestyle Pets Саймон Броуди.

Чтобы еще больше подогреть популярность породы, компания заявила, что в год будет продавать только 100 котят. За ними сразу же выстроилась очереди из миллионеров и аристократов, желающих обзавестись уникальным питомцем. В 2007 году большинство из первой сотни животных раскупили китайцы и россияне, а цена котят стремительно пошла вверх из-за ее уникальности и, по некоторым данным, уже перевалила за $100 тыс, снискав породе статус самой дорогой в мире.

[ + – ] Котенок ашеры

Первый скандал

В 2008 году стало известно, что ашера – ни кто иная как порода саванна. Первым на этот момент обратил внимание заводчик Крис Ширк из Пенсильвании. За несколько лет до появления ашеры Броуди приобрел у него несколько саванн. Когда Ширк впервые увидел ашеру, он настоял на генетической экспертизе, поскольку был уверен, что никакая это не новая порода. Его сомнения подтвердились позже, когда на одном из фото в интернете он узнал своего питомца, которого под видом ашеры собирались продать в Нидерланды.

"Я Кристофер Ширк, владелец Cutting Edge Cats. Недавно мне стало известно, что якобы кошка ашера была конфискована и содержалась в аэропорту Схипхол, Нидерланды. При просмотре ее фотографий на черном одеяле и в переноске, я могу положительно идентифицировать ее как саванну F1, выведенную и выращенную мной в моем доме. Он родился 3 сентября 2007 года от моего кота-сервала Ace Man и моего египетского мау Jazz. Он зарегистрирован как домашний кот саванны Международной ассоциацией кошек (TICA). Его фотография, растянувшегося на черном одеяле, была сделана мной здесь, в моем доме. Ни в коем случае он не должен был быть продан Lifestyle Pets как кот ашера. Он кот саванны. Он был продан компании A1 Savannahs для продажи в США в качестве домашнего питомца, но попал в чужие руки и перепродан за границу. Я очень расстроен этим и желаю только благополучного возвращения этого котенка. Его любили, обнимали и обнимали, и он был частью моей семьи. Я не могу представить, как он нервничает. Он милый милый парень, и я молюсь о его благополучном возвращении", – написал Крис в своем блоге.

[ + – ] Котенок Криса Ширка, которого пытались продать под видом ашеры Фото: ashera-savannah-cat.blogspot.com

К словам Ширка прислушались, и американская компания US Fish and Wildlife провела расследование, в ходе которого у предполагаемых родителей этой кошки, называемой продавцами ашерой, были взяты анализы, которые доставили для исследования в официальную государственную судебную лабораторию Нидерландов. После теста ДНК все, что говорил Крис, полностью подтвердилось: ашера – это гибрид бенгальской кошки и сервала, то есть саванна, и что никакой новой породы нет.

[ + – ] Ашера – ласковая и преданная кошка

Однако когда обман открылся, Саймон Броуди, еще несколько лет назад вещавший о новой породе, успел бежать из США в Лондон, где сменил имя на Саймон Карадан. Чтобы его прижать, правоохранителям пришлось прибегнуть к обману: на сайте компании Lifestyle Pets отставили заявки на приобретение котят и купили их за $26 тыс. Тогда же была организована "очная ставка" покупателей и представителей компании, где последних обвинили в мошенничестве. Несмотря на то, что Саймон пообещал прислать документы, подтверждающие уникальность породы, письмо, которое пришло через два месяца, не содержало хоть каких-то весомых доказательств, что ашера – это эксклюзивная порода, а не саванна, продаваемая под соусом из маркетинга и игры на человеческом тщеславии.

[ + – ] Котята ашеры (саванны)

В 2015 году миф об ашерах был полностью развеян, Броуди находился в розыске, а сотни людей, заплативших наперед за животных, так и не получили своих котят. Деньги им тоже никто не вернул. Адвокаты не смогли защитить потерпевших, поскольку люди оплачивали полную стоимость животных и не подписывая договора купли-продажи.

В свою очередь компания Lifestyle Pets сняла с себя ответственность за случившееся, свалив все на Броуди.

Несмотря на развенчанный миф, в Европе появились новые псевдозаводчики ашеры, которые продолжают продавать этих животных по баснословной цене. Но самое удивительное, что несмотря признанный всем миром обман, желающих купить живого мини-леопарда на планете хватает.

Особенности породы

Кошки ашеры/саванны — одни из самых крупных кошек. Их высота в холке доходит до 60-100 см, а вес – 12-15 кг. У них удлиненное, стройное, мускулистое тело, длинные сильные ноги и гибкий тонкий хвост.

Голова ашеры имеет клиновидную форму, небольшого размера и немного непропорциональна телу. Уши широкие у основания узкие и округлые на кончиках, а выразительные миндалевидные глаза могут быть зелеными или золотыми.

Главное достоинство ашеры – ее роскошный мех, напоминающий шкуру леопарда. Кошка ашера должна быть четырехцветной. Самый редкий и дорогой окрас – королевский, представляющий собой россыпь крошечных пятен золотисто-оранжевого цвета.

По словам владельцев кошки породы ашера, за год рождается всего четыре котенка с этим окрасом. Снежная ашера, как следует из названия, белоснежная. Обычная ашера напоминает леопарда – такие же темные пятна на золотисто-коричневой шерсти.

Сама шерсть у ашеры плотная, короткая, блестящая, животное практически не линяет.

[ + – ] И сейчас в Сети хватает тех, кто позиционирует саванну как ашеру

Продолжительность жизни этой породы – 15-20 лет.

Несмотря на свои размеры, ашера – спокойная и ласковая кошка. Она обладает общительным характером и, по утверждениям владельцев, совершенно безобидна. Ашеры уживаются с другими домашними животными и даже не пытаются доминировать. Однако стоит отметить, что они осторожно относятся к посторонним и не подпускают к себе близко.

Больше всего коты ашера (как и саванна) любят бегать и прыгать, а в прыжке могут пролететь несколько метров. Поэтому содержать таких животных нужно только в большом загородном доме, а если во дворе есть бассейн – это вообще прекрасно, поскольку ашеры любят купаться.

Эта порода не нуждается в особом уходе и может некоторое время проводить в одиночестве.

Что касается питания, то это либо должен быть корм премиум-класса, либо натуральные продукты: нежирное мясо (говядина, кролик, индейка), а также варенные овощи.

В целом же, о повадках и особенностях этой несуществующей породы ее владельцы, а это – очень богатые люди, предпочитают не распространяться, не желая признавать, что стали жертвами всемирного обмана.

Напомним, почему любителям кошек стоит обратить внимание на бенгальскую породу.