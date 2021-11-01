Кішка-скандал. Чому ашеру називають найнеоднозначнішою породою у світі

Попри те, що міф про існування ашери був розвінчаний ще у 2015 році, чимало псевдозаводчиків досі продають цю породу, причому охочих віддати за неї десятки тисяч доларів більш ніж достатньо.

Ашера – це леопард у мініатюрі, найдорожча, найбільша і неоднозначна порода кішок у світі. Фокус зібрав усе, що відомо про цих красунь, а також з'ясовував, чому ашеру називають аферою століття і найбільшим скандалом у фелінології (науці про кішок).

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Ашера: афера століття, або маркер марнославства

Ашера — дуже "молода" порода. Вона була штучно виведена каліфорнійською біотехнологічною компанією Lifestyle Pets та у 2006 році представлена світу. Це гібрид африканського сервалу, азійського леопарда та домашньої кішки.

Назву тварина отримала на честь стародавньої семітської богині Ашери, яка вважалася матір'ю всього живого.

Кошеня ашери у 2007 році продавалося за ціною від $22 до $28 тис. Новій породі присвячували ефірний час на американських каналах, і вона позиціювалася як "сенсація", "ексклюзивна" та "показник достатку".

"Це екзотика, але всередині — це дуже ніжна і ласкава домашня кішка, яка не знає свого життя без ласки господаря, яку легко доглядати, і вона дуже доброзичлива. Усі колись думали, як добре було б мати вдома леопарда або тигра. Очевидно, що це неможливо, але ашера — найближче до цього", — заявив засновник Lifestyle Pets Саймон Броуді.

Щоб ще більше підігріти популярність породи, компанія заявила, що за рік продаватиме лише 100 кошенят. За ними відразу ж вишикувалася черги з мільйонерів та аристократів, які бажають придбати унікального вихованця. У 2007 році більшість із першої сотні тварин розкупили китайці та росіяни, а ціна кошенят стрімко пішла вгору через її унікальність і, за деякими даними, вже перевалила за $100 тис, отримавши статус найдорожчої породи у світі.

[ + – ] Кошеня ашери

Перший скандал

У 2008 році стало відомо, що ашера — ніхто інший як порода саванна. Першим на цей момент звернув увагу заводчик Кріс Ширк із Пенсильванії. За кілька років до появи ашери Броуді придбав у нього кілька саванн. Коли Ширк вперше побачив ашеру, він наполіг на генетичній експертизі, оскільки був упевнений, що це не нова порода. Його сумніви підтвердилися пізніше, коли на одному з фото в інтернеті він впізнав свого вихованця, якого під виглядом ашери збиралися продати до Нідерландів.

Я Крістофер Ширк, власник Cutting Edge Cats. Нещодавно мені стало відомо, що нібито кішка ашера була конфіскована і перебувала в аеропорту Схіпгол, Нідерланди. При перегляді її фотографій на чорній ковдрі та в переносці я можу позитивно ідентифікувати її як саванну F1, виведену і вирощену мною в моєму будинку. Він народився 3 вересня 2007 року від мого кота-сервала Ace Man і мого єгипетського мау Jazz. Зареєстрований як домашній кіт саванни Міжнародною асоціацією кішок (TICA). Його фотографія, де він розтягся на чорній ковдрі, була зроблена мною тут, у моєму будинку. У жодному разі він не повинен був бути проданий Lifestyle Pets як кіт ашера. Він був кіт саванни. Він був проданий компанії A1 Savannahs для продажу в США як домашній вихованець, але потрапив у чужі руки і перепроданий за кордон. Я дуже засмучений цим і бажаю тільки благополучного повернення цьому кошеняті, його любили, обіймали і обіймали, і він був частиною моєї родини. Я не можу уявити, як він нервує. Він милий хлопець, і я молюся за його благополучне повернення", — написав Кріс у своєму блозі.

[ + – ] Кошеня Кріса Ширка, яке намагалися продати під виглядом ашери Фото: ashera-savannah-cat.blogspot.com

До слів Ширка прислухалися, і американська компанія US Fish and Wildlife провела розслідування, під час якого в ймовірних батьків цієї кішки, яку називають продавці ашерою, були взяті аналізи, які доставили для дослідження в офіційну державну судову лабораторію Нідерландів. Після тесту ДНК все, що говорив Кріс, повністю підтвердилося: ашера – це гібрид бенгальської кішки та сервала, тобто саванна, і що жодної нової породи немає.

[ + – ] Ашера – ласкава та віддана кішка

Однак, коли обман викрився, Саймон Броуді, який ще кілька років тому говорив про нову породу, встиг втекти із США до Лондона, де змінив ім'я на Саймон Карадан. Щоб його притиснути, правоохоронцям довелося вдатися до обману: на сайті компанії Lifestyle Pets виставили заявки на придбання кошенят і купили їх за $26 тис. Тоді ж було організовано "очну ставку" покупців і представників компанії, де останніх звинуватили в шахрайстві. Незважаючи на те, що Саймон пообіцяв надіслати документи, що підтверджують унікальність породи, лист, який надійшов через два місяці, не містив хоч якихось вагомих доказів, що ашера – це ексклюзивна порода, а не саванна, що продається під соусом з маркетингу та гри на людському марнославстві.

[ + – ] Кошенята ашери (саванни)

У 2015 році міф про ашеру був повністю розвіяний, Броуді перебував у розшуку, а сотні людей, які заплатили наперед за тварин, так і не отримали своїх кошенят. Гроші їм також ніхто не повернув. Адвокати не змогли захистити потерпілих, оскільки люди оплачували повну вартість тварин та не підписували договорів купівлі-продажу.

У свою чергу компанія Lifestyle Pets зняла із себе відповідальність за те, що трапилося, зваливши все на Броуді.

Незважаючи на розвінчаний міф, у Європі з'явилися нові псевдозаводчики ашери, які продовжують продавати цих тварин за нечуваною ціною. Але найдивовижніше, що попри визнаний усім світом обман, охочих придбати живого мінілеопарда на планеті вистачає.

Особливості породи

Кішки ашери/саванни — одні з найбільш великих кішок. Їхня висота в загривку сягає 60-100 см, а вага – 12-15 кг. У них подовжене, струнке, м'язисте тіло, довгі сильні ноги і гнучкий тонкий хвіст.

Голова ашери має клиноподібну форму, невеликого розміру і трохи непропорційну до тіла. Вуха широкі, біля основи вузькі та округлі на кінчиках, а виразні мигдалеподібні очі можуть бути зеленими або золотими.

Головне достоїнство ашери — її розкішне хутро, що нагадує шкуру леопарда. Кішка ашера має бути чотириколірною. Найрідкісніше і найдорожче забарвлення — королівське, що являє собою розсип крихітних плям золотаво-жовтогарячого кольору.

За словами власників кішки породи ашера, за рік народжується лише чотири кошенятка з цим забарвленням. Снігова ашера, як випливає з назви, біла. Звичайна ашера нагадує леопарда – такі самі темні плями на золотисто-коричневій шерсті.

Сама шерсть в ашери щільна, коротка, блискуча, тварина практично не линяє.

[ + – ] І зараз у мережі вистачає тих, хто позиціює саванну як ашеру

Тривалість життя цієї породи – 15-20 років.

Незважаючи на свої розміри, ашера – спокійна та лагідна кішка. Вона має товариський характер і, за твердженнями власників, абсолютно нешкідлива. Ашери вживаються з іншими свійськими тваринами і навіть не намагаються домінувати. Однак, варто зазначити, що вони обережно ставляться до сторонніх і не підпускають близько.

Найбільше коти ашери (як і саванна) люблять бігати та стрибати, а у стрибку можуть пролетіти кілька метрів. Тому утримувати таких тварин потрібно лише у великому заміському будинку, а якщо у дворі є басейн – це взагалі чудово, оскільки ашери люблять купатися.

Ця порода не потребує особливого догляду і може деякий час проводити на самоті.

Що стосується харчування, то це повинен бути корм преміум-класу, або натуральні продукти: нежирне м'ясо (яловичина, кролик, індичка), а також варені овочі.

У цілому ж, про звички та особливості цієї вигаданої породи її власники, а це дуже багаті люди, вважають за краще не поширюватися, не бажаючи визнавати, що стали жертвами всесвітнього обману.

Нагадаємо, чому любителям кішок варто звернути увагу на бенгальську породу.