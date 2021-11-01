Зейну Малику предъявили четыре обвинения в насилии

Зейна Малика обвиняют по четырем пунктам, связанным с насилием, поскольку, кроме разборок с матерью своей подруги, он еще не раз срывался.

28-летний британский певец Зейн Малик, известный публике не только своим творчеством, но и романом с американской супермоделью Джиджи Хадид, которая родила от него дочь Хай, должен будет пройти испытательный срок в 360 дней, курс управления гневом и программу по борьбе с домашним насилием, сообщает TMZ.

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Артисту предъявили обвинение в домашнем насилии после его бурной ссоры с матерью Джиджи Хадид Иоландой. Женщина утверждала, что отец ее внучки кричал на нее, а затем схватил ее и затолкал в шкаф, в результате чего она испытала "душевную и физическую боль". Он также заявил, чтобы она держалась подальше от "его гребаной дочери", имея в виду Хай. По данным инсайдеров, разборкам передовало то, что Иоланда якобы без его разрешения опубликовала в соцсети фото внучки еще в январе. Грандиозная же ссора между ними имела место 29 сентября. Джиджи, которая на момент скандала отсутствовала дома, решила порвать с Зейном.

[ + – ] Иоланда Хадид с внучкой, январь 2021

В соцсети Малик заявил, что не трогал Иоланду и что надеется сохранить приватную жизнь своей семьи от пристального внимания СМИ.

"Я категорически отрицаю нанесение удара Иоланде Хадид и ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо дополнительные подробности, и я надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и сделает шаг для решения этих семейных проблем в частном порядке", – написал он.

Певца также обвиняют в попытке подраться с охранником Джоном МакМахоном, присутствовавшем во время скандала в конце сентября, и еще нескольких эпизодах, связанных с насилием.

Музыкант должен отбыть 90 дней испытательного срока по каждому из четырех пунктов обвинения, в результате чего общее количество дней испытательного срока составит 360 дней. Малик также должен пройти курс управления гневом и программу по борьбе с домашним насилием. Ему запрещается контактировать с Иоландой или МакМахоном.

Его испытательный срок закончится, если он проживет шесть месяцев без каких-либо нарушений.

Напомним, о скандале между Маликом и матерью его подруги стало известно на прошлой неделе.