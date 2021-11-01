Зейну Маліку висунули чотири звинувачення в насильстві

Зейна Маліка звинувачують за чотирма пунктами, пов'язаними з насильством, оскільки, окрім розбирань з матір'ю своєї подруги, він ще не раз зривався.

28-річний британський співак Зейн Малік, відомий публіці не лише своєю творчістю, а й романом з американською супермоделлю Джіджі Хадід, яка народила від нього дочку Хай, має пройти випробувальний термін у 360 днів, курс управління гнівом та програму боротьби з домашнім насильством, Повідомляє TMZ.

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Артиста звинуватили в домашньому насильстві після його бурхливої сварки з матір'ю Джіджі Хадід Іоландою. Жінка стверджувала, що батько її внучки кричав на неї, а потім схопив її і заштовхав у шафу, внаслідок чого вона зазнала "душевного та фізичного болю". Він також заявив, щоб вона трималася подалі від "його грьобаної дочки", маючи на увазі Хай. За даними інсайдерів, розбиранням передувало те, що Іоланда нібито без його дозволу опублікувала у соцмережі фото онуки ще в січні. Грандіозна ж сварка між ними сталася 29 вересня. Джіджі, яка на момент скандалу була відсутня вдома, вирішила порвати із Зейном.

[ + – ] Іоланда Хадід з онукою, січень 2021

У соцмережі Малік заявив, що не чіпав Іоланду і що сподівається зберегти приватне життя своєї сім'ї від пильної уваги ЗМІ.

"Я категорично заперечую завдання удару Іоланді Хадід і заради моєї доньки я відмовляюся повідомляти будь-які додаткові подробиці, і я сподіваюся, що Іоланда перегляне свої помилкові звинувачення і зробить крок для вирішення цих сімейних проблем у приватному порядку", — написав він.

Співака також звинувачують у спробі побитися з охоронцем Джоном МакМахоном, який був присутній під час скандалу наприкінці вересня, та ще кількох епізодах, пов'язаних із насильством.

Музикант має відбути 90 днів випробувального терміну за кожним із чотирьох пунктів обвинувачення, внаслідок чого загальна кількість днів випробувального терміну становитиме 360 днів. Малік також має пройти курс управління гнівом і програму боротьби з домашнім насильством. Йому забороняється контактувати з Іоландою чи МакМахоном.

Його випробувальний термін закінчиться, якщо він проживе шість місяців без будь-яких порушень.

Нагадаємо, про скандал між Маліком і матір'ю його подруги стало відомо минулого тижня.