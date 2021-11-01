Екатерина Кухар рассказала правду о своей беременности

Оказалось, что балерина действительно "беременна", но это не ребенок, а творческий проект.

39-летняя прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, заслуженная и народная артистка Украины и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар оказалась на страницах отечественных СМИ после того, как сообщила в эфире шоу, что она "при надії". Однако спустя неделю знаменитость объяснила, что имела в виду, и речь тут совсем не о беременности.

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"Всю неделю мне задают один и тот же вопрос: действительно ли я "при надії". Да! Я действительно "при надії"! Но при творческой! Потому что наши проекты – как наши дети, которых мы вынашиваем, а потом они появляются на свет. И международный фестиваль "Серж Лифарь де ля данс" – именно такой", – заявила балерина изумленному ведущему Юрию Горбунову и остальным присутствующим в студии.

[ + – ] Кухар рассказала о новом проекте, и это – не ребенок

Запись "признания" тут же была вырезана и отправилась в соцсети и телеграмм-каналы.

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Напомним, впервые о том, что она "при надії", Кухар сказала неделю назад, чем сразу же вызвала домыслы о третьей беременности, а поклонники бросились поздравлять семейство с грядущим пополнением. При этом ни сама артистка, ни ее супруг никаких конкретных комментариев не давали, сохраняя интригу до нового эфира.

Как известно, Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов, которые партнеры не только в танце, но и семья, воспитывают 12-летнего Тимура, сына Катерины от предыдущего брака, и 6-летнюю дочь Настю, общего ребенка пары.