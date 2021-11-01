Катерина Кухар розповіла правду про свою вагітність

Виявилося, що балерина справді "вагітна", але це не дитина, а творчий проект.

39-річна прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, заслужена та народна артистка України та суддя шоу "Танці зі зірками" Катерина Кухар опинилась на сторінках вітчизняних ЗМІ після того, як повідомила в ефірі шоу, що вона "при надії". Однак через тиждень знаменитість пояснила, що мала на увазі, і тут зовсім не про вагітність.

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"Весь тиждень мені ставлять одне і те ж питання: чи справді я "при надії". Так! Я дійсно "при надії"! Але при творчій! Тому що наші проекти – як наші діти, яких ми виношуємо, а потім вони з'являються на світ. І міжнародний фестиваль "Серж Лифар де ля данс" — саме такий", — заявила балерина здивованому ведучому Юрію Горбунову й іншим присутнім у студії.

[ + – ] Кухар розповіла про новий проект, і це – не дитина

Запис "зізнання" одразу ж був вирізаний і відправився в соцмережі та телеграм-канали.

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Нагадаємо, вперше про те, що вона "при надії", Кухар сказала тиждень тому, чим одразу ж викликала домисли про третю вагітність, а шанувальники кинулися вітати сімейство з прийдешнім поповненням. При цьому ні сама артистка, ні її чоловік жодних конкретних коментарів не давали, зберігаючи інтригу до нового ефіру.

Як відомо, Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов, які партнери не лише в танці, а й родина, виховують 12-річного Тимура, сина Катерини від попереднього шлюбу, та 6-річну дочку Настю, спільну дитину пари.