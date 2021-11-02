Скандальный российский рэпер задержан по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки (фото)

Рэп-исполнитель уже имеет судимость — в 2015 году мужчину приговорили к тюремному заключению за распространение наркотиков. Yung Trappa вышел на свободу только в феврале прошлого года.

Российский рэпер Владислав Ширяев известный под псевдонимом Yung Trappa задержан по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет издание Фонтанка.

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По данным журналистов, скандального рэп-исполнителя, который уже имеет судимость за распространение наркотиков, задержали 1 ноября в Ленинградской области.

В полицию поступило обращение от 18-летней девушки, которая обвинила Yung Trappa в изнасиловании на территории загородного коттеджа. Студентка Университета промышленных технологий и дизайна рассказала правоохранителям, что подверглась сексуальному насилию со стороны своего знакомого Владислава Ширяева.

Силовики прибыли в населенный пункт Подборовье — рэпера Yung Trappa задержали и отвезли в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летнего исполнителя.

По данным Mash, российский рэпер Yung Trappa состоял в отношениях с этой 18-летней студенткой, а ситуации с обвинениями предшествовала ссора и расставание. 26-летний Владислав Ширяев находится в отделении полиции по административному протоколу. После беседы с силовиками Yung Trappa будет участвовать в очной ставке с потерпевшей в присутствии психолога.

Журналисты Mash также отметили, что заявительницей является 18-летняя Алина. Девушка в комментарии изданию рассказала, что познакомилась с рэпером Yung Trappa в соцсети Instagram. Молодые люди несколько раз гуляли вместе и посещали рестораны. Для празднования Хэллоуина компания из пяти парней и трех девушек, среди которых была Алина, отправились в арендованный коттедж под Санкт-Петербургом.

По словам 18-летней девушки, во время празднования она выпила несколько бокалов шампанского и отправилась спать. Ночью в комнату, где она была с подругой, пришел Yung Trappa.

"Несмотря на отказ, он принудил Алину к сексу. После подруги сбежали в город и обратились в полицию", — говорится в сообщении.

26-летний рэпер Yung Trappa имеет свою версию произошедшего под Санкт-Петербургом. Исполнитель рассказал, что близость произошла по обоюдному согласию и девушки уехали из коттеджа на следующий день утром. Владислав Ширяев утверждал, что владелец загородного дома видел девушек перед отъездом и специально поинтересовался, все ли у них нормально — они ответили да и уехали из Подборовье.

[ + – ] Бывшая девушка Yung Trappa

Отметим, что скандальный российский рэпер Yung Trappa имеет судимость за распространение наркотиков. Владислава Ширяева в августе 2015 года на его день рождения задержали правоохранители. Рэперу Yung Trappa грозило до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, однако суд вынес окончательный приговор в виде 5 лет и 7 месяцев в колонии общего режима. На свободу Владислав Ширяев вышел в феврале 2020 года.

Также Фокус рассказывал, что подозреваемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта выпустили из СИЗО. Суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест жену рэп-исполнителя Марину Кохал до конца января 2022 года.