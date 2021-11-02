Скандального російського репера затримано за звинуваченням у зґвалтуванні 18-річної дівчини (фото)

Реп-виконавець уже має судимість — у 2015 році чоловіка засудили до ув'язнення за розповсюдження наркотиків. Yung Trappa вийшов на волю лише в лютому минулого року.

Російського репера Владислава Ширяєва відомого під псевдонімом Yung Trappa затримали за звинуваченням у зґвалтуванні. Про це пише видання "Фонтанка".

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За даними журналістів, скандального реп-виконавця, який уже має судимість за розповсюдження наркотиків, затримали 1 листопада в Ленінградській області.

До поліції надійшло звернення від 18-річної дівчини, яка звинуватила Yung Trappa у зґвалтуванні на території заміського котеджу. Студентка Університету промислових технологій та дизайну розповіла правоохоронцям, що зазнала сексуального насильства з боку свого знайомого Владислава Ширяєва.

Силовики прибули до населеного пункту Підборів'я — репера Yung Trappa затримали та відвезли до відділення поліції для з'ясування обставин. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо 26-річного виконавця.

За даними Mash, російський репер Yung Trappa перебував у відносинах із цією 18-річною студенткою, а ситуації зі звинуваченнями передувала сварка та розставання. 26-річний Владислав Ширяєв перебуває у відділенні поліції за адміністративним протоколом. Після бесіди із силовиками Yung Trappa братиме участь в очній ставці з потерпілою у присутності психолога.

Журналісти Mash також наголосили, що заявницею є 18-річна Аліна. Дівчина в коментарі розповіла, що познайомилася з репером Yung Trappa в соцмережі Instagram. Молоді люди кілька разів гуляли разом та відвідували ресторани. Для святкування Геловіну компанія з п'яти хлопців та трьох дівчат, серед яких була Аліна, вирушили до орендованого котеджу під Санкт-Петербургом.

За словами 18-річної дівчини, під час святкування вона випила кілька келихів шампанського та вирушила спати. Вночі до кімнати, де вона була з подругою, прийшов Yung Trappa.

"Незважаючи на відмову, він змусив Аліну до сексу. Після подруги втекли до міста і звернулися до поліції", — йдеться в повідомленні.

26-річний репер Yung Trappa має свою версію події під Санкт-Петербургом. Виконавець розповів, що близькість сталася за взаємною згодою і дівчата поїхали з котеджу наступного дня вранці. Владислав Ширяєв стверджував, що власник заміського будинку бачив дівчат перед від'їздом і спеціально поцікавився, чи все в них нормально — вони відповіли та й поїхали з Підборів'я.

[ + – ] Колишня дівчина Yung Trappa

Зазначимо, що скандальний російський репер Yung Trappa має судимість за розповсюдження наркотиків. Владислава Ширяєва в серпні 2015 року на його день народження затримали правоохоронці. Реперу Yung Trappa загрожував термін до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, проте суд виніс остаточний вирок у вигляді 5 років та 7 місяців у колонії загального режиму. На волю Владислав Ширяєв вийшов у лютому 2020 року.

Також Фокус розповідав, що підозрювану у вбивстві українського репера Енді Картрайта випустили із СІЗО. Суд Санкт-Петербурга відправив під домашній арешт дружину реп-виконавця Марину Кохал до кінця січня 2022 року.