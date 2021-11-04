Легендарные королевские драгоценности уйдут с молотка на аукционе Sotheby's

Серьги и брошь были тайно вывезены в Лондон в 1917 году. Стоимость украшений оценивается в $306,5 - 525,5 тысяч.

Российские королевские драгоценности, тайно вывезенные из страны во время революции 1917 года, продадут на аукционе Sotheby's в Женеве (Швейцария), сообщает издание Times Live

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Лот – большая овальная брошь с сапфиром и бриллиантами, а также серьги из шкатулки драгоценностей Великой княгини Марии Павловны, тети последнего российского императора Николая II.

[ + – ] Брошь и серьги с сапфирами и бриллиантами княгини Марии Павловны Фото: Sotheby's

"Они принадлежали великой княгине Марии Павловне Российской, которая была королевой светской жизни Санкт-Петербурга и женой великого князя Владимира, а значит, сына царя (Александра II), и владела фантастической коллекцией драгоценностей", – рассказал журналистам руководитель отдела продаж и ювелирный эксперт Sotheby's Оливье Вагнер.

Королевский набор, доверенный ее другу и британскому дипломату Альберту Генри Стопфорду, который отвез их в Лондон для хранения вместе с другими драгоценностями, оценивается в 280 – 480 тыс швейцарских франков (примерно от $306,5 до 525,5 тыс).

Княгиня Мария Павловна сбежала из революционной России и умерла во Франции в 1920 году. Ее брошь и серьги продает европейская княжеская семья, которая купила их на аукционе в 2009 году, сообщил аукционный дом.

[ + – ] Лоты, которые совсем скоро уйдут с молотка

Среди лотов, выставленных на аукцион, который состоится 10 ноября, – и уникальное кольцо с оранжево-розовым бриллиантом весом 25,62 карата, 3,6–5,4 млн швейцарских франков ($3,9-$5,9 млн), а также много других драгоценностей.

[ + – ] Кольцо с оранжево розовым бриллиантом, стоимость которого стартует от $3,9 млн Фото: Sotheby's

Напомним, королевские эксперты назвали самое дорогое украшение Елизаветы II, стоимость которого превышает $90 млн.