Легендарні королівські коштовності підуть з молотка на аукціоні Sotheby's

Сережки та брошка були таємно вивезені до Лондона в 1917 році. Вартість прикрас оцінюється в $306,5 – 525,5 тисяч.

Російські королівські коштовності, таємно вивезені з країни під час революції 1917 року, продадуть на аукціоні Sotheby's у Женеві (Швейцарія), повідомляє Times Live.

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Лот – велика овальна брошка із сапфіром та діамантами, а також сережки зі скриньки коштовностей Великої княгині Марії Павлівни, тітки останнього російського імператора Миколи II.

[ + – ] Брошка та сережки із сапфірами та діамантами княгині Марії Павлівни Фото: Newton

"Вони належали великій княгині Марії Павлівні Російській, яка була королевою світського життя Санкт-Петербурга та дружиною великого князя Володимира, а отже, сина царя (Олександра II), і володіла фантастичною колекцією коштовностей", — розповів журналістам керівник відділу продажу та ювелірний експерт Sotheby's Олів'є Вагнер.

Королівський набір, довірений її другові та британському дипломату Альберту Генрі Стопфорду, який відвіз їх до Лондона для зберігання разом з іншими коштовностями, оцінюється у 280 – 480 тис. швейцарських франків (приблизно від $306,5 до 525,5 тис.).

Княгиня Марія Павлівна втекла з революційної Росії та померла у Франції в 1920 році. Її брошку та сережки продає європейська князівська родина, яка придбала їх на аукціоні у 2009 році, повідомив аукціонний будинок.

[ + – ] Лоти, які незабаром підуть з молотка

Серед лотів, виставлених на аукціон, що відбудеться 10 листопада, – і унікальна каблучка з помаранчево-рожевим діамантом завважки 25,62 каратів, 3,6–5,4 млн швейцарських франків ($3,9-$5,9 млн), а також багато інших коштовностей.

[ + – ] Кільце з оранжево-рожевим діамантом, вартість якого стартує від $3,9 млн. Фото: Newton

Нагадаємо, королівські експерти назвали найдорожчу прикрасу Єлизавети II, вартість якої перевищує $90 млн.