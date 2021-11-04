Брэд Питт больше никогда не женится и решил "завязать" со свиданиями

Актер уже заявил, что "не готов к отношениям" и слишком занят разводом

Звезда фильмов "Однажды в Голливуде" и "Дневники вампира" сообщил, что никогда не женится вновь, и больше не будет ходить на свидания. Об это рассказал источник, близкий к актеру, пишет Us magazine.

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57-летний Брэд Питт сейчас слишком занят: все еще полностью не завершен скандальный развод с Анджелиной Джоли, актеры борются за опеку над детьми и делят имущество.

Анджелину несколько раз видели с другими мужчинами, но они просто ужинали, или встречались на приемах. Сейчас она полностью посвящает себя детям и своей благотворительной деятельности. Так, сейчас она озаботилась судьбой детей в Йемене.

Брэд Питт ходил на свидания, но все это закончилось ничем. Так, он встречался с моделью Николь Потуральски, а недавно его видели с известной блондинкой, 35-летней актрисой и моделью Лизой Стэлли, бывшей женой сына музыканта Оззи Осборна.

[ + – ] Брэд Питт и Анджелина Джоли до развода Фото: Backgrid

Но сейчас источник сообщает, что актер "внутренне не готов и не знает, когда пойдет на свидания". Он также отметил, что над ним нависла "туча". Актер изо всех сил пытается справиться с повседневными обязанностями, упорно работает и старается сохранять позитивный настрой.

"Вся эта война с Анджелиной действительно нанесла удар по Брэду", — добавил источник.

В конце октября стало известно, что верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Брэда Питта по поводу продолжающегося дела об опеке над детьми.