Брэда Питта заметили в ресторане с известной блондинкой

Была ли это деловая встреча или свидание, неизвестно, но на данный момент и Брэд, и Лиза – свободны и ни с кем не встречаются.

57-летний американский актер Брэд Питт, которого в последнее время преследуют неудачи на судебном поприще в разборках за детей с бывшей женой Анджелиной Джоли, взялся устраивать личную жизнь, пишет издание Suggest.

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Недавно знаменитость заметили в компании привлекательной блондинки. Как выяснили журналисты, это была 35-летняя актриса, модель и бизнесвумен Лиза Стэлли, бывшая жена сына музыканта Оззи Осборна. Три года назад Лиза развелась с Джеком Осборном и вернула себе девичью фамилию.

По словам инсайдера, зайдя в ресторан отеля Bel Air, пара уединилась в частной кабинке, подальше от любопытных глаз. После приятного времяпрепровождения они уехали вместе.

[ + – ] Лиза Стэлли

Лиза стала не первой девушкой, с которой заметили актера. Через два года после развода, в 2018-м, Брэд Питт закрутил роман с израильским архитектором Нери Оксман. Однако эти отношения не продолжались долго. Ей на смену в 2019 году пришла художница и актриса Алия Шокат, с которой Питт даже провел время в самоизоляции.

Однако летом 2020-го года ее потеснила немецкая модель Николь Потуральски, но и этот роман оказался быстротечным. Девушка, которая наполовину моложе актера, была замужем, и он не стал рисковать репутацией, предполагая, что его связь с замужней женщиной может отразиться на вердикте судей в деле об опеке над детьми.

Последняя громкая интрижка Брэда, о которой говорили таблоиды, – его отношения с коллегой по цеху Марго Робби. У них якобы завязался роман на съемках картины "Вавилон" в сентябре этого года. Пара даже флиртовала на публике, не стесняясь демонстрировать чувства. Актеры никак не комментируют эти слухи. В 2015 году, когда Питт еще был в браке с Джоли, ему уже приписывали романтику с Робби. Дошло до того, что Анджелина даже пыталась помешать сопернице сниматься в одном фильме с ее мужем.

Что касается Лизы, то в прошлом месяце актриса рассталась с актером Скайларом Эстином после года отношений и сейчас свободна. В браке с Джоном Осборном она родила троих детей – Перл (9 лет), Энди (6 лет) и Минни (3 года). На развод Лиза подала через три месяца после рождения их третьего ребенка, поставив точку в шестилетней истории семьи.

Как известно, недавно Питт потерпел очередное поражение в суде по опеке над детьми. Суд отклонил его апелляцию по поводу дисквалификации судьи Джона Аудеркирка, который ранее принял решение в его пользу, посчитав доказательства Анджелины Джоли "неубедительными".