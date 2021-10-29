Брэд Питт потерпел новую неудачу в судебных разборках с Анджелиной Джоли

После дисквалификации судьи Джона Аудеркирка аннулировано и его последнее решение в пользу Питта, которое предоставляло ему больше времени для общения с детьми.

Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию голливудского актера Брэда Питта о пересмотре предыдущего решения, которым от рассмотрения дела об опеке над детьми был отстранен судья, сообщает People.

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По информации издания, в сентябре 2021 года поверенные Питта подали прошение в суд о пересмотре дела после дисквалификации судьи, что привело к аннулированию предыдущего решения, которое предоставило Питту больше времени для общения с пятью несовершеннолетними детьми. Речь идет о 17-летнем Паксе, 16-летней Захаре, 15-летней Шайло и 13-летних близнецах Вивьен и Нокс. 20-летний Мэддокс в виду своего совершеннолетия не является объектом судебного разбирательства.

Представитель Питта сказал, что предыдущее решение суда "было основано на техническом процедурном вопросе, и решение Верховного суда не рассматривать его не меняет фактических доказательств, которые привели к тому, что судья первой инстанции пришел к четкому выводу о том, что действует в интересах детей.

"Мы продолжим делать все необходимое с юридической точки зрения, основываясь на подробных выводах независимых экспертов, чтобы добиться справедливости", – заверил юрист.

В свою очередь Джоли обрадовалась такому исходу.

"Джоли сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей не будет зависеть от неэтичного поведения судьи", – заявил адвокат актрисы, намекая на то, что Одеркирк назвал показания Джоли против Питта "не внушающими доверия" и не стал выслушивать показания ее детей.

[ + – ] Cудья Джон Аудеркирк был дисквалифицирован в июле 2021 года Фото: Getty Images

В июле 2021 года Аудеркирк был дисквалифицирован за "неспособность раскрыть в обязательном порядке информацию" о других судебных процессах, связанных с юридической консультацией Питта, что "могло заставить объективного человека, знающего все факты" усомниться в беспристрастности Аудеркирка в этом деле, согласно заключению суда.

Адвокаты актера заявили, что дисквалификация Аудеркирка "фактически перевернула конституционно разрешенную систему временного судейства в Калифорнии" и теперь "открывает двери для возражений против дисквалификации. Команда Джоли утверждала, что Аудеркирк, который служил частным судьей пары, мог быть предвзятым в своих решениях.

Тем временем Анджелина со своими пятью детьми блистает на красных дорожках мировых столиц, участвуя в кампании по продвижению супергеройского боевика "Вечные". Кроме Джоли, которая появляется перед публикой в роскошных нарядах, не меньше внимания у себе привлекает и ее старшая родная дочь Шайло. Девушка передумала менять пол и теперь красуется в платьях, перешитых из дизайнерских нарядов матери.