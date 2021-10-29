Бред Пітт зазнав нової невдачі в судових розбираннях із Анджеліною Джолі
Після дискваліфікації судді Джона Аудеркірка анульовано і його останнє рішення на користь Пітта, яке давало йому більше часу для спілкування з дітьми.
Верховний суд Каліфорнії відхилив апеляцію голлівудського актора Бреда Пітта про перегляд попереднього рішення, яким від розгляду справи про опіку над дітьми було усунуто суддю, повідомляє People.
За інформацією видання, у вересні 2021 року повірені Пітта подали прохання до суду про перегляд справи після дискваліфікації судді, що призвело до анулювання попереднього рішення, яке надало Пітту більше часу для спілкування з п'ятьма неповнолітніми дітьми. Йдеться про 17-річного Пакса, 16-річну Захару, 15-річну Шайло та 13-річних близнюків Вів'єн і Нокс. 20-річний Меддокс через своє повноліття не є об'єктом судового розгляду.
Представник Пітта сказав, що попереднє рішення суду було засноване на технічному процедурному питанні, і рішення Верховного суду не розглядати його не змінює фактичних доказів, які призвели до того, що суддя першої інстанції дійшов чіткого висновку про те, що діє в інтересах дітей.
"Ми продовжимо робити все необхідне з юридичної точки зору, ґрунтуючись на докладних висновках незалежних експертів, щоб досягти справедливості", – запевнив юрист.
У свою чергу Джолі зраділа такому результату.
"Джолі зосереджена на своїй сім'ї і рада, що благополуччя її дітей не залежатиме від неетичної поведінки судді", — заявив адвокат актриси, натякаючи на те, що Одеркірк назвав свідчення Джолі проти Пітта такими, "що не вселяють довіри", і не став вислуховувати свідчення її дітей .
У липні 2021 року Аудеркірк був дискваліфікований за "нездатність розкрити в обов'язковому порядку інформацію" про інші судові процеси, пов'язані з юридичною консультацією Пітта, що "могло змусити об'єктивну людину, яка знає всі факти" засумніватися в неупередженості Аудеркірка в цій справі, згідно з висновком суду.
Адвокати актора заявили, що дискваліфікація Аудеркірка "фактично перевернула конституційно дозволену систему тимчасового суддівства в Каліфорнії" і тепер "відчиняє двері для заперечень проти дискваліфікації". Команда Джолі стверджувала, що Аудеркірк, який служив приватним суддею пари, міг бути упередженим у своїх рішеннях.
Тим часом Анджеліна зі своїми п'ятьма дітьми сяє на червоних доріжках світових столиць, беручи участь у кампанії з просування супергеройського бойовика "Вічні". Окрім Джолі, яка постає перед публікою в розкішних вбраннях, не менше уваги до себе привертає і її старша рідна дочка Шайло. Дівчина передумала міняти стать і тепер красується в сукнях, перешитих із дизайнерського вбрання матері.