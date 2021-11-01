Бреда Пітта помітили в ресторані з відомою білявкою

Була ділова зустріч чи побачення, невідомо, але наразі і Бред, і Ліза – вільні і ні з ким не зустрічаються.

57-річний американський актор Бред Пітт, якого останнім часом переслідують невдачі на судовій ниві в розбірках за дітей із колишньою дружиною Анджеліною Джолі, взявся влаштовувати особисте життя, пише видання Suggest.

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Нещодавно знаменитість помітили в компанії привабливої блондинки. Як з'ясували журналісти, це була 35-річна актриса, модель і бізнес-вумен Ліза Стеллі, колишня дружина сина музиканта Оззі Осборна. Три роки тому Ліза розлучилася з Джеком Осборном і повернула собі дівоче прізвище.

За словами інсайдера, зайшовши до ресторану готелю Bel Air, пара усамітнилася в приватній кабінці, подалі від цікавих очей. Після приємного проведення часу вони поїхали разом.

[ + – ] Ліза Стеллі

Ліза стала не першою дівчиною, з якою помітили актора. Через два роки після розлучення, 2018-го, Бред Пітт закрутив роман із ізраїльською архітекторкою Нері Оксман. Однак ці стосунки не були тривалими. Їй на зміну у 2019 році прийшла художниця й актриса Алія Шокат, із якою Пітт навіть провів час у самоізоляції.

Проте влітку 2020 року її потіснила німецька модель Ніколь Потуральскі, але й цей роман виявився швидкоплинним. Дівчина, яка наполовину молодша за актора, була заміжня, і він не став ризикувати репутацією, будучи впевненим, що його зв'язок із заміжньою жінкою може позначитися на вердикті суддів у справі про опіку над дітьми.

Остання гучна інтрижка Бреда, про яку говорили таблоїди, – його стосунки з колегою по цеху Марго Роббі. У них нібито розпочався роман на зйомках картини "Вавилон" у вересні цього року. Пара навіть фліртувала на публіці, не соромлячись демонструвати почуття. Актори не коментують ці чутки. У 2015 році, коли Пітт ще був одружений із Джолі, йому вже приписували романтику з Роббі. Дійшло до того, що Анджеліна навіть намагалася завадити суперниці зніматися в одному фільмі з її чоловіком.

Що стосується Лізи, то минулого місяця актриса розлучилася з актором Скайларом Естіном після року стосунків і зараз вільна. У шлюбі з Джоном Осборном вона народила трьох дітей – Перл (9 років), Енді (6 років) та Мінні (3 роки). На розлучення Ліза подала через три місяці після народження їхньої третьої дитини, поставивши крапку в шестирічній історії сім'ї.

Як відомо, нещодавно Пітт зазнав чергової поразки в суді з опіки над дітьми. Суд відхилив його апеляцію з приводу дискваліфікації судді Джона Аудеркірка, який раніше ухвалив рішення на його користь, вважаючи докази Анджеліни Джолі "непереконливими".