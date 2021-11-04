Бред Пітт більше ніколи не одружиться і вирішив "зав'язати" з побаченнями

Актор уже заявив, що "не готовий до відносин" і надто зайнятий розлученням

Зірка фільмів "Одного разу в Голлівуді" та "Щоденники вампіра" повідомив, що ніколи не одружиться знову і більше не ходитиме на побачення. Про це розповіло джерело, близьке до актора, пише Us magazine.

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57-річний Бред Пітт зараз надто зайнятий: усе ще повністю не завершено скандальне розлучення з Анджеліною Джолі, актори борються за опіку над дітьми та ділять майно.

Анджеліну кілька разів бачили з іншими чоловіками, але вони просто вечеряли або зустрічалися на прийомах. Нині вона повністю присвячує себе дітям та своїй благодійній діяльності. Так, зараз вона перейнялася долею дітей у Ємені.

Бред Пітт ходив на побачення, але все це скінчилося нічим. Так, він зустрічався з моделлю Ніколь Потуральськи, а нещодавно його бачили з відомою білявкою, 35-річною актрисою та моделлю Лізою Стеллі, колишньою дружиною сина музиканта Оззі Осборна.

[ + – ] Бред Пітт та Анджеліна Джолі до розлучення Фото: Backgrid

Але зараз джерело повідомляє, що актор "внутрішньо не готовий і не знає, коли піде на побачення". Він також зазначив, що над ним нависла "хмара". Актор щосили намагається впоратися з повсякденними обов'язками, наполегливо працює і намагається зберігати позитивний настрій.

"Уся ця війна з Анджеліною справді завдала удару по Бреду", — додало джерело.

Наприкінці жовтня стало відомо, що верховний суд Каліфорнії відхилив апеляцію Бреда Пітта з приводу справи про опіку над дітьми.