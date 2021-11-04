Телохранитель, психолог и философ. Что известно о няне детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Мария Тереза ​​Туррион Борралло воспитывала принца Джорджа, принцессу Шарлотту, а сейчас занимается малышом Луи

Мария Тереза Борралло нередко появляется на официальных снимках принца Уильяма и Кейт Миддлтон, особенно когда герцогская чета выходит куда-то с детьми. Но это, скорей, происходит случайно. Мария Тереза всегда держится в тени и не обладает титулом, но, тем не менее, играет важнейшую роль при дворе и обладает огромным влиянием. Об этом пишет My London.

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Так, принца Уильяма воспитывала няня Джесси Уэбб. Пока принцесса Диана и принц Чарльз были поглощены королевскими обязанностями и собственными проблемами, Уэбб занималась юными принцами.

Когда ее воспитанник вырос, женился на Кейт Миддлтон и обзавелся собственным ребенком. И тогда няня Уэбб, которая в тот момент уже была на заслуженной пенсии, вернулась ко двору, чтобы помочь с юным Джорджем и подобрать себе достойную замену. Выбор пал на выпускницу знаменитого колледжа Норланд (Norland).

Когда Мария Тереза ​​Туррион Борралло присоединилась к королевскому дому, представитель Кенсингтонского дворца заявил, что "Мария — няня, работающая полный рабочий день, она недавно присоединилась к нам. Мы не будем вдаваться в подробности, за исключением того, что герцог и герцогиня рады, что она решила присоединиться к ним", — отметили доверенные лица принца Уильяма и его супруги.

Известно, что Мария Тереза Туррион Борралло родилась в Мадриде, ей около 45 лет. Мария поступила на службу в королевскую семью в марте 2014 года, когда принцу Джорджу было восемь месяцев. Она сопровождала герцогскую семью во время тура в Австралию и Новую Зеландию.

[ + – ] Мария Тереза Борралло на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри Фото: Getty Images

Также ее видели во время крестин принцессы Шарлотты и на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Тогда няня утешала целую толпу детей, которые во время церемонии раскапризничались и не хотели участвовать в мероприятии.

Что известно о знаменитом колледже Норланд

Мария Тереза Туррион Борралло – не простая няня. А выпускница одного из самых престижных, дорогих и знаменитых колледжей, который готовит нянь самого высокого класса. Услугами выпускниу Норланда пользуются члены королевских семей и знаменитости по всему миру. Отличить нянь из Норланда можно по их немного старомодной форме. Но иногда, по желанию нанимателей, они одеваются неприметно.

Норланд-колледж недавно отметил 125-летие. В 1892 году он был основан Эмили Уорд. В своих записках она отмечает, что хочет "предоставить обществу возможность нанимать профессиональных нянь для детей". Норланд стал первым подобным учебным заведением в Великобритании.

[ + – ] Эмили Уорд - основательница колледжа Норланд Фото: Facebook Norland College

Институт для подготовки нянь сначала был открыт в Беркшире, но потом заведение переехало в курортный город Бат на юго-западе Англии. Обучение там было весьма прогрессивным. Например, там исключали физическое наказание для детей, обычное в то время, а шалунов рекомендовали отправлять в детскую, чтобы они обдумали свое поведение в одиночестве.

Также отмечается, что няни из Норланда помогают матерям, но не заменяют их.

Эмили Уорд придумала форму для своих выпускниц, чтобы их не путали с прислугой. И изменения в нее внесли совсем недавно – теперь кроме платья, пальто и шляпки песочного цвета, няни могут носить темно-синие брюки и джемпер. А недавно сюда впервые приняли на обучение мужчину.

[ + – ] Обычная форма одежды выпускницы Норланда Фото: Facebook Norland College

В современном своде правил Норланда написано, что татуировки, если они имеются, должны быть закрыты пластырем телесного цвета, волосы собраны в тугой пучок, а ногти нельзя красить. Также, няня, облаченная в форму Норланда, не может есть фаст-фуд, покупать алкоголь, жевать жвачку, слушать музыку в наушниках и переходить улицу в неположенных местах.

[ + – ] Няня из Норланда в новой униформе Фото: Facebook Norland College

Обучение в Норланде стоит более 15 тысяч фунтов в год, а конкурс очень высок. Будущие няни обучаются два года, а потом проходят годовую практику в семье. И только потом они получают комплект формы и значок с девизом колледжа: "Love never faileth" ("Любовь никогда не ошибается").

[ + – ] Один из немногих мужчин-студентов колледжа с сокурсницей Фото: Facebook Norland College

Гонорар начинающей няни из Норланда – 30 тысяч евро в год, также наниматели обязаны обеспечить ее автомобилем и квартирой. При колледже есть агентство Norland Agency, которое занимается трудоустройством выпускниц. И действует горячая линия, по которой выпускницы могут советоваться с более опытными коллегами.

Но главное, девушки из Норланда изучают очень много предметов, среди которых педагогика, курс по физиологии, психология, курс по оказанию первой помощи, философия, история и так далее. И что немаловажно, няня из Норланда обучается самообороне, экстремальному вождению и знают, что делать, если их воспитанников попытаются убить, или похитить. Также они свято хранят все тайны семьи нанимателя.

[ + – ] Выпускницы колледжа Норланд Фото: Facebook Norland College

В каких семьях работают няни из Норланда – также тайна. Но их можно узнать по фирменным шляпкам и форме, так что журналисты прознали, что они работали с детьми Стинга, Мика Джаггера и Сары Фергюсон – принцессами Евгенией и Беатрис.