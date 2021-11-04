Охоронець, психолог та філософ. Що відомо про няню дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Марія Тереза ​​Турріон Борралло виховувала принца Джорджа, принцесу Шарлотту, а зараз займається малюком Луї

Марія Тереза Борралло нерідко з'являється на офіційних знімках принца Вільяма та Кейт Міддлтон, особливо коли герцогське подружжя виходить кудись із дітьми. Але це швидше відбувається випадково. Марія Тереза завжди тримається в тіні і не має титулу, проте відіграє найважливішу роль при дворі і має величезний вплив. Про це пише My London.

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Так, принца Вільяма виховувала нянька Джессі Вебб. Поки принцеса Діана та принц Чарльз були поглинені королівськими обов'язками та власними проблемами, Вебб займалася юними принцами.

Коли її вихованець виріс, одружився з Кейт Міддлтон і обзавівся власною дитиною. І тоді няня Вебб, яка на той момент уже була на заслуженій пенсії, повернулася до двору, щоб допомогти з юним Джорджем і підібрати собі гідну заміну. Вибір припав на випускницю знаменитого коледжу Норланд (Norland).

Коли Марія Тереза ​​Турріон Борралло приєдналася до королівського будинку, представник Кенсінгтонського палацу заявив, що "Марія — няня, яка працює повний робочий день, вона нещодавно приєдналася до нас. Ми не будемо вдаватися в подробиці, за винятком того, що герцог і герцогиня раді, що вона вирішила приєднатися до них", — зазначили довірені особи принца Вільяма та його дружини.

Відомо, що Марія Тереза Турріон Борралло народилася в Мадриді, їй близько 45 років. Марія вступила на службу до королівської родини в березні 2014 року, коли принцу Джорджу було вісім місяців. Вона супроводжувала герцогську сім'ю під час туру до Австралії та Нової Зеландії.

[ + – ] Марія Тереза Борралло на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі Фото: Getty Images

Також її бачили під час хрестин принцеси Шарлотти та на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі. Тоді няня втішала цілу юрбу дітей, які під час церемонії розкапризувалися і не хотіли брати участі у заході.

Що відомо про знаменитий коледж Норланд

Марія Тереза Турріон Борралло – не проста нянька. А випускниця одного з найпрестижніших, найдорожчих та найзнаменитіших коледжів, що готує нянь найвищого класу. Послугами випускників Норланду користуються члени королівських сімей та знаменитості по всьому світу. Відрізнити нянь з Норланду можна за їхньою трохи старомодною формою. Але іноді, за бажанням наймачів, вони одягаються непомітно.

Норланд-коледж нещодавно відзначив 125-річчя. У 1892 році він був заснований Емілі Ворд. У своїх записках вона зазначає, що хоче "надати суспільству можливість наймати професійних нянь для дітей". Норланд став першим подібним навчальним закладом у Великій Британії.

[ + – ] Емілі Ворд – засновниця коледжу Норланд Фото: Facebook Norland College

Інститут для підготовки нянь спочатку було відкрито в Беркширі, але потім заклад переїхав до курортного міста Бат на південному заході Англії. Навчання там було дуже прогресивним. Наприклад, там виключали фізичне покарання для дітей, звичайне на той час, а пустунів рекомендували відправляти в дитячу кімнату, щоб вони обдумали свою поведінку на самоті.

Також наголошується, що няні з Норланду допомагають матерям, але не замінюють їх.

Емілі Ворд вигадала форму для своїх випускниць, щоб їх не плутали з прислугою. І зміни в неї внесли зовсім нещодавно — тепер окрім сукні, пальта та капелюшка пісочного кольору, няні можуть носити темно-сині штани та джемпер. А нещодавно сюди вперше взяли на навчання чоловіка.

[ + – ] Звичайна форма одягу випускниці Норланду Фото: Facebook Norland College

У сучасному зведенні правил Норланду написано, що татуювання, якщо вони є, повинні бути закриті пластиром тілесного кольору, волосся зібране в тугий пучок, а нігті не можна фарбувати. Також няня, одягнена у форму Норланду, не може їсти фаст-фуд, купувати алкоголь, жувати жуйку, слухати музику в навушниках і переходити вулицю в недозволених місцях.

[ + – ] Няня з Норланду в новій уніформі Фото: Facebook Norland College

Навчання в Норланді коштує понад 15 тисяч фунтів на рік, а конкурс дуже високий. Майбутні няньки навчаються два роки, а потім проходять річну практику в сім'ї. І тільки потім вони отримують комплект форми та значок з девізом коледжу: "Love never faileth" ("Кохання ніколи не помиляється").

[ + – ] Один з небагатьох чоловіків-студентів коледжу з однокурсницею Фото: Facebook Norland College

Гонорар няні з Норланду – 30 тисяч євро на рік, також наймачі зобов'язані забезпечити її автомобілем і квартирою. При коледжі є агентство Norland Agency, яке займається працевлаштуванням випускниць. І діє гаряча лінія, через яку випускниці можуть радитися з досвідченішими колегами.

Але головне, дівчата з Норланду вивчають дуже багато предметів, серед яких педагогіка, курс з фізіології, психологія, курс з надання першої допомоги, філософія, історія тощо. І що важливо, няня з Норланду навчається самооборони, екстремального водіння і знає, що робити, якщо її вихованців спробують вбити чи викрасти. Також вони свято зберігають усі таємниці сім'ї наймача.

[ + – ] Випускниці коледжу Норланд Фото: Facebook Norland College

У яких сім'ях працюють няні з Норланду – також таємниця. Але їх можна впізнати за фірмовими капелюшками та формою, тому журналісти дізналися, що вони працювали з дітьми Стінга, Міка Джаггера та Сари Фергюсон – принцесами Євгенією та Беатріс.