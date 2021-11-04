Бейонсе отписалась абсолютно от всех аккаунтов в Instagram, включая собственного мужа

Но на певицу подписано 217 миллионов человек

Знаменитая певица Бейонсе основательно почистила свои подписки в Instagram. И отписалась от всех, включая собственного мужа Джей Зи. Об этом пишет Yahoo.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Впрочем, подписчиков певица не трогала – их так и осталось 217 миллионов. В среднем каждый пост звезды набирает более пяти миллионов лайков.

Но позже выяснилось, что на одного человека Бейонсе все же была подписана – это был ее муж Jay-Z. Он завел аккаунт только три дня назад и весьма скоро набрал 1,9 миллионов подписчиков. Но он все равно не смог побить рекорд английского ведущего и зоолога Ричарда Аттенборо, на которого подписался миллион человек всего за 4 часа.

[ + – ] Бейонсе и Джей Зи Фото: Instagram beyonce

Но, как оказалось, это было сделано только лишь для продвижения вестерна под названием "Тем больнее падать", в котором главные роли исполнили Идрис Эльба, Реджина Кинг и Джонатан Мэйджорс. Премьера фильма состоится 6 ноября. Действие фильма происходит на Диком Западе. Главный герой — бандит Нэт Лав, который узнает, что убийцу его отца выпустили из тюрьмы и хочет отомстить.

Джей Зи уже удалил свой аккаунт. И теперь его фото можно увидеть только в Instagram его жены. Бейонсе успешно ведет свой аккаунт уже 13 лет. Она постит здесь снимки своей семьи, продвигает одежду, обувь и украшения, созданные в коллаборации с известными брендами и анонсирует выход новых синглов.