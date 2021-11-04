Бейонсе відписалася абсолютно від усіх акаунтів в Instagram, включаючи власного чоловіка

Проте на співачку підписано 217 мільйонів людей

Знаменита співачка Бейонсе ґрунтовно почистила свої підписки в Instagram. І відмовилася від усіх, включаючи свого чоловіка Джей Зі. Про це пише Yahoo.

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Втім, підписників співачка не чіпала – їх так і лишилося 217 мільйонів. У середньому кожен пост зірки набирає понад п'ять мільйонів лайків.

Але пізніше з'ясувалося, що на одну людину Бейонсе все ж таки була підписана – це був її чоловік Jay-Z. Він завів акаунт лише три дні тому і незабаром набрав 1,9 мільйон підписників. Але він усе одно не зміг побити рекорд англійського ведучого та зоолога Річарда Аттенборо, на якого підписався мільйон людей лише за 4 години.

[ + – ] Бейонсе та Джей Зі Фото: Instagram beyonce

Але, як виявилося, це було зроблено лише для просування вестерну під назвою "Тим болючіше падати", у якому головні ролі виконали Ідріс Ельба, Реджина Кінг та Джонатан Мейджорс. Прем'єра фільму відбудеться 6 листопада. Дія фільму відбувається на Дикому Заході. Головний герой — бандит Нет Лав, який дізнається, що вбивцю його батька випустили з в'язниці, і хоче помститися.

Джей Зі вже видалив свій обліковий запис. І тепер його фото можна побачити лише в Instagram його дружини. Бейонсе успішно веде свій обліковий запис уже 13 років. Вона постить тут знімки своєї сім'ї, просуває одяг, взуття та прикраси, створені в колаборації з відомими брендами та анонсує вихід нових синглів.