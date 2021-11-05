Звезда фильма "Пятдесят оттенков серого" Джейми Дорнан вывел в свет свою жену

Джейми Дорнан женился на Амелии Уорнер в 2012 году, однако после выхода первой части "50 оттенков серого" семья актера оказалась на грани развода, а продолжение съемок фильма – под угрозой.

Британский актер Джейми Дорнан, который больше всего известен зрителям в роли красавца-миллиардера Кристиана Грея в трилогии "Пятдесят оттенков серого", скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако на премьеру своего нового фильма "Белфаст" на кинофестивале в Северной Ирландии он приехал вместе с супругой Амелией Уорнер, пишет Daily Mail.

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Джейми появился на красной дорожке кинофестиваля в Белфасте в сшитом на заказ черном костюме и белоснежной рубашке. Он нежно обнимал свою супругу, которая для выхода в свет выбрала ярко-зеленое атласное платье с цветочным рисунком и эффектным драпированным краем из коллекции весна-лето 2022 дизайнера Юхан Ван. Образ она дополнила классическими черными туфлями-лодочками и зелеными серьгами-кольцами.

[ + – ] Джейми Дорнан и Амелия Уорнер Фото: Getty Images

Амелия Уорнер – британская актриса, композитор и певица. Она вышла замуж за Джейми в 2021 году и за 9 лет брака родила ему троих дочерей – Далси (7 лет), Эльву (5 лет) и Альберту (2 года). Супруги не особо любят появляться в свете, предпочитая проводить время в кругу семьи.

[ + – ] В семье Джейми и Амелии подрастают три дочери, лица которых родители прячут от публики

До Амелии у Дорнана была весьма бурная личная жизнь. Он довольно долго встречался с Кирой Найтли, однако повышенный интерес со стороны СМИ разрушил их серьезные отношения, хотя они до сих пор тепло отзываются друг о друге.

Среди других пассий актера такие знаменитости как Линдси Лохан, Сиенна Миллер и Кейт Мосс. Однако встреча с Амелией, бывшей женой Колина Фарелла, положила конец его похождениям. Они встречались пять лет прежде, чем связать себя узами брака.

После съемок Джейми в фильме "Пятдесят оттенков серого" брак актера оказался под угрозой, поскольку Амелия не ожидала такого обилия эротических сцен. Она даже запретила родственникам смотреть картину, а съемки продолжения едва не сорвались. Вопрос решился благодаря суме гонорара в 7 млн долларов. За обнаженные сцены актеру доплатили еще полтора миллиона сверху.

"Пятдесят оттенков серого" – фильм 2015 года режиссера Саманты Тейлор-Джонсон, снятый по одноименному роману писательницы Э. Л. Джеймс. Главные роли в нем исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

Картина рассказывает о запутанных отношениях студентки Анастейши Стил и миллиардера Кристиана Грея и изобилует эротическими сценами. После выхода фильм собрал в основном негативные отзывы критиков и урожай из пяти "Золотых малин", в том числе за худшую экранную пару, худшие женскую и мужскую роли.

Тем не менее, далее были сняты еще две ленты – "На пятдесят оттенков темнее" (2017) и "Пятдесят оттенков свободы" (2018)

Напомним, ранее своей женой похвастался Дуэйн "Скала" Джонсон, который появился с ней и мамой на премьере картины "Красное уведомление".