Зірка фільму "П'ятдесят відтінків сірого" Джеймі Дорнан вивів у світ свою дружину

Джеймі Дорнан одружився з Амеліою Ворнер у 2012 році, проте після виходу першої частини "50 відтінків сірого" сім'я актора опинилася на межі розлучення, а продовження зйомок фільму – під загрозою.

Британський актор Джеймі Дорнан, який найбільше відомий глядачам у ролі красеня-мільярдера Крістіана Грея в трилогії "П'ятдесят відтінків сірого", приховує своє особисте життя від сторонніх очей. Однак на прем'єру свого нового фільму "Белфаст" на кінофестивалі в Північній Ірландії він приїхав разом із дружиною Амелією Ворнер, пише Daily Mail.

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Джеймі з'явився на червоній доріжці кінофестивалю в Белфасті в зшитому на замовлення чорному костюмі та білій сорочці. Він ніжно обіймав свою дружину, яка для виходу у світ обрала яскраво-зелену атласну сукню з квітковим малюнком і ефектним драпірованим краєм із колекції весна-літо 2022 року дизайнера Юхан Ван. Образ вона доповнила класичними чорними туфлями-човниками та зеленими сережками-кільцями.

[ + – ] Джеймі Дорнан і Амелія Ворнер Фото: Getty Images

Амелія Ворнер – британська актриса, композиторка та співачка. Вона вийшла заміж за Джеймі у 2021 році і за 9 років шлюбу народила йому трьох дочок – Далсі (7 років), Ельву (5 років) та Альберту (2 роки). Подружжя не особливо любить з'являтися на публіці, воліючи проводити час у родинному колі.

[ + – ] У сім'ї Джеймі й Амелії підростають три дочки, обличчя яких батьки ховають від публіки

До Амелії в Дорнана було дуже бурхливе особисте життя. Він досить довго зустрічався з Кірою Найтлі, проте підвищений інтерес із боку ЗМІ зруйнував їхні серйозні стосунки, хоча вони досі тепло відгукуються одне про одного.

Серед інших пасій актора такі знаменитості як Ліндсі Лохан, Сієнна Міллер і Кейт Мосс. Однак зустріч із Амелією, колишньою дружиною Коліна Фарелла, поклала край його пригодам. Вони зустрічалися п'ять років, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу.

Після зйомок Джеймі у фільмі "П'ятдесят відтінків сірого" шлюб актора опинився під загрозою, оскільки Амелія не очікувала такої великої кількості еротичних сцен. Вона навіть заборонила родичам дивитися картину, а зйомки продовження мало не зірвалися. Питання вирішилося завдяки сумі гонорару 7 млн доларів. За оголені сцени акторові доплатили ще півтора мільйона згори.

"П'ятдесят відтінків сірого" – фільм 2015 року режисерки Саманти Тейлор-Джонсон, знятий за однойменним романом письменниці Е. Л. Джеймс. Головні ролі в ньому виконали Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан.

Картина розповідає про заплутані стосунки студентки Анастейші Стіл і мільярдера Крістіана Грея та рясніє еротичними сценами. Після виходу фільм зібрав здебільшого негативні відгуки критиків і врожай із п'яти "Золотих малин", у тому числі за найгіршу екранну пару, найгірші жіночу та чоловічу ролі.

Тим не менш, далі було знято ще дві стрічки – "На п'ятдесят відтінків темніше" (2017) та "П'ятдесят відтінків свободи" (2018).

Нагадаємо, раніше своєю дружиною похвалився Двейн "Скеля" Джонсон, який з'явився з нею та мамою на прем'єрі картини "Червоне повідомлення".