"Найки" Джордана и тапочки Черчилля. Обувь знаменитостей, которую продавали на аукционах

Красно-белые кроссовки Nike Air Ships, черные кожаные лоферы фирмы Florsheim Imperial, синие вельветовые тапочки Mayfair — это не просто обувь б/у, а огромная ценность для коллекционеров и фанатов.

Кроссовки Джордана

Красно-белые кроссовки Nike Air Ships, принадлежавшие звезде американского баскетбола Майклу Джордану, продали на аукционе за $1,47 млн. Это самая высокая цена, когда-либо вырученная за игровую обувь. Спортсмен надевал кроссовки во время игры за команду Chicago Bulls в своем первом сезоне в 1984 году. В тот же год компания Nike начала сотрудничать с Джорданом по созданию его фирменного бренда одежды и обуви.

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[ + – ] Красно-белые кроссовки Nike Air Ships ушли почти за 1,5 миллиона

• Джордан оставил большой спорт в 2003 году. Он стал первым игроком-миллиардером в истории НБА

• До аукциона "найки" звезды американского баскетбола оценивались от $1 млн до $1,5 млн

• Рекорд принадлежит рэперу Канье Уэсту и его Nike Air Yeezy 1 Prototypes. В апреле 2021 года он продал свои кроссовки в рамках частной сделки за $1,8 млн

Туфли короля

В мае 2018 года на аукционе в Калифорнии продали туфли Майкла Джексона, в которых король поп-музыки впервые продемонстрировал знаменитую лунную походку. Черные кожаные лоферы фирмы Florsheim Imperial артист носил во время репетиции шоу на песню Billie Jean. На одной из туфель осталась отметка — Michael #2. Обувь продали за $80 тыс., цена стартовала с $8 тыс.

[ + – ] Черные кожаные лоферы фирмы Florsheim Imperial принадлежали Майклу Джексону

• К обуви прилагалось письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорилось, что Майкл Джексон подарил ему эти туфли после репетиции

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Цена истории. Самые дорогие вещи знаменитостей

• Через год, в 2019-м, на аукцион выставили носки со стразами, которые Майкл Джексон надевал с черными лоферами. Лот планировали продать за $1 млн, но покупатель не нашелся

Тапочки Черчилля

На аукционе в британском графстве Сассекс весной 2021 года продали домашние туфли бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля за $55 тыс. Темно-синие вельветовые тапочки известной фирмы Mayfair с инициалами WSC золотого цвета Черчилль носил с 1951 по 1955 год. Бывший премьер-министр Великобритании даже оказался запечатленным в них на фотографии с женой и внуками. Купил обувь частный британский коллекционер, имя которого не называется.

[ + – ] Эти домашние туфли Черчилль носил с 1951 по 1955 год

• Оценочная стоимость тапочек экс-премьера составляла $14—21 тыс.

• Вместе с обувью на аукционе продали бокал для бренди, принадлежавший Черчиллю, за $25,4 тыс.

Левый ботинок Марти Макфлая

В 2018 году коллекционер обуви Джордан Геллер продал левую самозашнуровывающуюся кроссовку Марти Макфлая из культовой трилогии "Назад в будущее-2" за $92 тыс. Кроссовки Nike Air Mag создали специально для съемок фильма в единственном экземпляре в 1989 году. В фильме обувь светилась, а шнурки завязывались сами с помощью спецэффектов. Подошва на пятке во время съемок треснула, и со временем от нее начали отваливаться кусочки. Поэтому покупатель левой кроссовки Марти Макфлая получил ее вместе с пластиковым контейнером, в котором хранятся отвалившиеся фрагменты обуви.

[ + – ] Кроссовки Nike Air Mag создали специально для съемок фильма "Назад в будущее"

• За лот боролись 200 потенциальных покупателей, цена стартовала с 99 центов

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• В 2016 году Nike выпустил оригинальные кроссовки с автомати­зированными шнурками, напоминающие обувь из фильма "Назад в будущее". Вся выручка от продажи пошла на исследования болезни Паркинсона, которой страдает актер Майкл Джей Фокс, сыгравший Марти Макфлая